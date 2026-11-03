La Policía abre una investigación a Owono, portero del Andorra: las consecuencias penales a las que se podría enfrentar

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, fallecido este martes, 3 de noviembre, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el encuentro disputado frente al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El trágico episodio tiene una dimensión humana paralela en la figura de Jesús Owono. Fuentes cercanas indican que el guardameta se encuentra profundamente afectado y en estado de shock. Su intención inicial, tal como informó el diario Sport, era transmitir sus disculpas de forma privada a los allegados de Jesús de Miguel, una intención previa al fallecimiento.

En el campo, la jugada terminó con tarjeta roja directa. Ahora, tocará ver qué pasa tanto a nivel deportivo como por la vía penal, analizando la situación y las reglas.

Lo que dice el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol

En lo que concierne al terreno deportivo, el guardameta andorrano se expone a una sanción importante. Según contempla el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, los castigos varían en función de la gravedad de las acciones así como de las consecuencias que provocan. En el artículo 102, se ordena una suspensión que oscila entre los cuatro y los doce partidos.

"Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos. Cuando el/la infractor/a sea un/a médico/a, ATS o fisioterapeuta de los equipos contendientes acarreará la imposición de la sanción de suspensión entre seis y ocho meses, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente".

Por ello, esta decisión dependerá de la valoración de la jugada y de las circunstancias que se tengan en cuenta. En lo que se refiere al terreno legal, el fallecimiento de Jesús de Miguel pone encima de la mesa la cuestión de si esto podrá tener consecuencias penales para Owono por un delito de homicidio imprudente.

Lo que dice el artículo 142 del Código Penal

Para que exista un delito no solo se tiene en cuenta las consecuencias de la acción también es necesario demostrar que el comportamiento del jugador fue una imprudencia penalmente relevante.

La respuesta es que sí, aunque no de manera automática. El hecho de que una muerte se produzca en el transcurso de una competición deportiva no excluye por completo la intervención de la justicia penal. Sin embargo, para que exista un delito no basta con acreditar que una acción provocó un fallecimiento.

En el artículo 142 del Código Penal existen dos tipo de homicidio imprudente (cuando se causa la muerte de una persona por una acción negligente o por no cumplir con un deber de cuidado, sin intención de ello): por imprudencia grave y por imprudencia menos grave. En el primer caso, la pena principal son entre una y cuatro años de prisión. En el segundo caso, no existe pena de prisión sino multa de tres a dieciocho meses.

Para ser acusado por esta razón, resulta imprescindible determinar si la actuación del portero en dicha jugada supuso una infracción grave del deber de cuidado, si el trágico desenlace era un riesgo previsible y evitable, y si existe una conexión causal y jurídica directa entre su conducta y el fallecimiento.