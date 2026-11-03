La RFEF suspende partidos tras la muerte de Jesús de Miguel y el fútbol español muestra su condolencias

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la suspensión de los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina que debían disputarse este martes 3 de noviembre tras la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.

Los encuentros previstos eran CD Anaitasuna vs Deportivo Alavés y entre CD Pamplona vs SD Eibar. En lo que respecta a la Copa de la Reina, el partido entre RC Celta vs RCD Espanyol ha sido el aplazado. Además, tampoco se disputará en Almendralejo el encuentro de la selección sub-21 ante Japón.

El organismo señaló que "informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados".

Previamente, la Federación Española de Fútbol emitió un mensaje de apoyo a la familia del futbolista: "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos".

El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como… pic.twitter.com/7oxFU0gAZT — RFEF (@rfef) November 3, 2026

El fútbol español de luto

Ante la dolorosa pérdida, las instituciones y los clubes se han volcado en muestras de apoyo hacia la familia. Desde LaLiga expresaron su "profunda tristeza por el trágico fallecimiento" de Jesús de Miguel. "Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al Tenerife en estos momentos tan duros. Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz", escribió la entidad.

Todo nuestro cariño y apoyo en momentos tan difíciles como este, @CDTOficial. 🙏 https://t.co/9oDoc2RbTF — LALIGA (@LaLiga) November 3, 2026

Javier Tebas, el presidente de la máxima categoría del fútbol español, escribió: "Profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife. Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz".

Entre los clubes de Primera División que lamentaron la noticia se encuentran el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Valencia, entre otros.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz", ha publicado en sus redes, donde también ha compartido que se ha guardado un minuto de silencio previo al entrenamiento. Desde el FC Barcelona lamentaron la trágica noticia y mandaron su "apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jesús de Miguel.https://t.co/CauqWDHlTz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

Por su parte, el Atlético de Madrid se unió al dolor del fallecimiento y envió su más sentido pésame a los familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. En el caso del Valencia, los che también expresaron "sus más sinceras condolencias" en estos difíciles momentos.

Entre los equipos de la misma categoría del CD Tenerife que enviaron sus condolencias destaca el Castellón, equipo en el que jugó antes de llegar al club blanquiazul: "Con el corazón roto y sin consuelo posible. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará", manifestaron en redes.

Con el corazón roto y sin consuelo posible, el Club Deportivo Castellón despide a Jesús De Miguel. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte… pic.twitter.com/mT38ortmfJ — CD Castellón (@CDCastellon) November 3, 2026

El Leganés, cantera en la que se formó el futbolista, se unió "al dolor en estos momentos tan tristes" y desde Las Palmas emitieron un mensaje en el que acompañaban en el dolor y trasladaban todo su cariño a la familia y al club. "No tenemos palabras para describir este momento. Solo podemos mandar toda nuestra fuerza y ánimo a toda la familia", señaló el Ceuta.

El Andorra, rival del CD Tenerife en el partido que terminó marcado por la tragedia, publicó un mensaje de condolencias: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife". También Gerard Piqué, presidente del club andorrano, reaccionó personalmente: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús".