Se agrava el estado de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife: su estado neurológico empeora

La situación del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, que permanece ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se ha agravado en las últimas horas. Según un comunicado emitido pasada la medianoche por el club tinerfeño, "la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente".

Desde el club se anunció que se ofrecerían nuevos detalles del estado del futbolista, que se encuentra en la UCI, en las próximas horas.

El choque que obligó a trasladar al delantero al hospital se produjo en el tramo final del encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra. En la pugna por un balón dividido, Owono, el guardameta del equipo rival, golpeó con su rodilla sobre el futbolista del CD Tenerife y fue expulsado con tarjeta roja directa. Como consecuencia del golpe, De Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped.

El jugador fue atendido durante cinco minutos por los servicios sanitarios que se encontraban en el estadio, que intervinieron de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Rápidamente fue evacuado en ambulancia hacia el hospital y se conoció que había permanecido en parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos durante su traslado.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Tras este suceso, el duelo fue suspendido a la espera de las noticias que llegaban sobre su estado físico. Ahora será el Comité de Competición el que determine qué sucede con el encuentro. El órgano deberá decidir si el partido se reanuda para disputar el tiempo que quedaba o si, por el contrario, se da por concluido con el resultado que reflejaba el marcador en el momento de la interrupción.

El mundo del fútbol se volcó para mandar ánimos al jugador y los integrantes del CD Tenerife acudieron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para conocer cómo evolucionaba la situación.

Asimismo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo mandó "toda la fuerza y el ánimo para Jesús de Miguel, su familia, sus compañeros y a la familia del CD Tenerife en estos momentos tan difíciles" y deseó —tras el primer parte médico en el que se señaló que el futbolista estaba "estable, dentro de la gravedad"—, una pronta recuperación