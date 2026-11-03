Muere el futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe en el partido contra el Andorra

El CD Tenerife ha comunicado el fallecimiento de Jesús de Miguel después del golpe sufrido con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, en el estadio Heliodoro Rodríguez López. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha expresado en las primeras líneas del mensaje el conjunto tinerfeño.

A sus 30 años, Jesús de Miguel llegó al CD Tenerife en el verano de 2025, procedente del Castellón. Previamente se había formado en la cantera del Leganés y pasado por equipos como el Fuenlabrada, el Navalcarnero o el Unionista de Salamanca.

El club blanquiazul ha transmitido su consternación por la trágica noticia y ha dado las gracias públicamente por los mensajes de apoyo que llegaron hacia el futbolista y las muestras de cariño hacia su familia en estos difíciles momentos.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos".

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

El equipo andorrano ha publicado un mensaje de pésame en sus redes sociales: "Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz".

🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz — FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026

La situación del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se había agravado en las últimas horas. Según un comunicado emitido pasada la medianoche por el club tinerfeño, la situación médica había empeorado neurológicamente.

La jugada del incidente

El choque que obligó a trasladar al delantero al hospital se produjo en el tramo final del encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra. En la pugna por un balón dividido, Owono, el guardameta del equipo rival, golpeó con su rodilla sobre el futbolista del CD Tenerife y fue expulsado con tarjeta roja directa. Como consecuencia del golpe, De Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped.

El jugador fue atendido durante cinco minutos por los servicios sanitarios que se encontraban en el estadio, que intervinieron de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Rápidamente fue evacuado en ambulancia hacia el hospital y se conoció que había permanecido en parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos durante su traslado.