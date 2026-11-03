Toni Roca, abogado de derecho deportivo, ha pasado por los micrófonos de Es Noticia de esRadio para explicar las consecuencias penales a las que se puede enfrentar el futbolista Owono tras el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel.

Y es que, horas más tarde de conocerse la trágica noticia, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

Una investigación penal no implica necesariamente un delito

Toni Roca explica en esRadio que el suceso dará lugar a una investigación penal, aunque insiste en que esto no significa que estemos necesariamente ante un delito. "No es lo habitual, pero el resultado trágico de la acción que ocurrió en el terreno del juego lleva a que se abran esas diligencias penales. Lo cual no quiere decir que nos hallemos ante un delito".

El abogado explica que corresponderá al juez instructor analizar las pruebas y las circunstancias del caso para determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal. Entre las posibles calificaciones jurídicas, señala el homicidio por imprudencia: "El delito que se le podría imputar o no sería un homicidio por imprudencia".

La teoría del riesgo asumido en el deporte

Uno de los elementos fundamentales para analizar lo sucedido es, según Roca, la teoría del riesgo asumido, respaldada por una jurisprudencia reiterada de los tribunales españoles. El especialista recuerda que quienes participan en deportes de contacto aceptan implícitamente la posibilidad de sufrir lesiones derivadas de la propia práctica deportiva.

Desde esta perspectiva, el abogado considera fundamental distinguir entre la gravedad de las consecuencias y la naturaleza de la acción que las ha provocado. "La gravedad del resultado de esa acción, como en este caso que tristemente fue el fallecimiento de Miguel, no convierte automáticamente un lance deportivo en un delito".

La diferencia entre un lance del juego y una agresión aislada

Para explicar dónde estaría la diferencia jurídica, Roca plantea un supuesto hipotético: que el portero hubiera esperado a que terminase el partido para dirigirse contra el futbolista y propinarle una patada. En ese escenario, considera que el análisis sería completamente distinto.

El abogado contrapone ese supuesto a lo ocurrido en el terreno de juego y recuerda que el acta arbitral recoge la acción como un lance deportivo.

A partir de esos elementos, Roca ofrece su valoración jurídica, aunque recalca que todavía es pronto para extraer conclusiones definitivas: "A mi juicio se trata de un lance fortuito del juego que entra o debería entrar dentro de esta teoría del riesgo asumido".

Un fallecimiento excepcional en el fútbol

El especialista considera que este tipo de choques forman parte de la práctica habitual del fútbol, aunque sus consecuencias suelen ser muy diferentes. Por eso, pide cautela antes de establecer una relación automática entre el resultado mortal y la existencia de un delito.

Roca recuerda que lo habitual es que los futbolistas se recuperen de este tipo de contactos o sufran lesiones de distinta consideración. Sin embargo, reconoce la excepcionalidad de lo sucedido: "No recuerdo haber sido testigo de un caso como este".

El boxeo y otros deportes de riesgo

La teoría del riesgo asumido no se limita al fútbol. Toni Roca explica en esRadio que la jurisprudencia es la misma en otros deportes de contacto y utiliza el boxeo como ejemplo especialmente ilustrativo, dado que quienes suben a un ring conocen la posibilidad de sufrir lesiones muy graves "incluso a la muerte".

El abogado amplía la explicación al ciclismo y al motor, disciplinas en las que los riesgos pueden ser todavía mayores. "El que practica ciclismo sabe que se puede caer por un terraplén y perder la vida", señala.

Su conclusión vuelve a poner el foco en la distinción entre el resultado y la responsabilidad jurídica: "La gravedad del resultado no necesariamente conlleva parejada que nos hallemos ante un delito".