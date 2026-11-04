Derecho deportivo y la muerte de De Miguel: ¿hay responsabilidad penal?

El abogado y experto en derecho deportivo Alberto Palomar abordó en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, los supuestos en los que un deportista puede tener que responder ante la justicia penal por una acción durante un partido. Sus explicaciones se enmarcaron en una pieza de Ángeles Hernández, que puso sobre la mesa una cuestión clave tras una tragedia de estas características: "¿Puede un deportista ser considerado responsable desde una perspectiva penal por una acción en pleno partido?".

La pregunta llegaba tras la muerte de José de Miguel, delantero del Tenerife. Según se contó en el programa, estaba hospitalizado después de sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando disputaba un partido contra el Andorra, tras una entrada del portero rival, Jesús Oguono, y el fallecimiento se conoció la mañana del 3 de noviembre.

Una expulsión y unas diligencias policiales

El portero del Andorra fue expulsado por esa acción. Según el acta arbitral que citó Ángeles Hernández, la expulsión fue por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

De hecho, pocas horas después del fallecimiento del joven jugador la Policía Nacional ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar si pudiera existir alguna responsabilidad penal por un posible homicidio imprudente. Hernández subrayó que se trata de "una investigación que no supone en ningún caso que se haya declarado culpable".

Durante el programa, Luis Herrero, calificó la intervención policial de inusual: "El hecho de que la policía haya intervenido es una cosa también muy sorprendente". Herrero añadió que no había ninguna reacción de Owono y que "no sabemos en este momento en qué estado de ánimo se encuentra, no debe de ser fácil para él tampoco".

La regla general: el deporte lleva riesgos

Palomar explicó cuál ha sido hasta ahora el criterio de los tribunales. "En la historia reciente, toda la jurisprudencia penal había venido diciendo que esa responsabilidad era básicamente una responsabilidad muy diluida porque se entendía que uno asume un riesgo cuando practica un deporte y que el deporte contiene unos riesgos", señaló.

Ese principio, conocido como asunción del riesgo, parte de que quien salta a un campo acepta que puede sufrir golpes, choques y lesiones propios de la competición. En la práctica, eso ha dejado la mayoría de las acciones de juego fuera del ámbito penal.

El abogado matizó que el criterio se ha ido moviendo. Según explicó, últimamente se ha dicho que "eso tiene algunos matices" y que la responsabilidad penal "podría producirse" "si finalmente se demuestra un grado de culpabilidad o un grado de […] negligencia punible".

Ese es el terreno del homicidio imprudente, la figura que mencionó Hernández al hablar de las diligencias, que se refiere a una muerte causada sin intención por una conducta que la ley considere temeraria o negligente.

La línea entre lo deportivo y lo punible

Para que una acción en el campo pase a tener relevancia penal, Palomar fijó un criterio. "Desde el punto de vista de qué características tendría la acción, hay que decir que la acción tendría que ser algo que se aparte notoriamente de las reglas de juego y de lo esperable en un marco deportivo", explicó.

El abogado distinguió esa conducta de las faltas que ya castiga el régimen disciplinario del deporte. Se refirió a "la parte disciplinaria que recoge ya algunas conductas punibles", pero que no tienen como finalidad atentar contra "la vida o la integridad del otro deportista". Una tarjeta roja, por tanto, no equivale a un delito: la sanción deportiva y la penal se rigen por criterios distintos.

Qué dice el reglamento sobre la salida del portero

En la misma pieza, Ángeles Hernández repasó las normas de juego. Según explicó, de acuerdo con la normativa del IFAB, el organismo que fija las reglas del fútbol, "un portero puede salir a disputar un balón con la rodilla adelantada o elevada, no está prohibido por el reglamento, lo determinante es cómo realiza esa acción y qué riesgo genera".

También se puso encima de la mesa el criterio de la UEFA, que establece que "el guardameta tiene derecho a salir a por el balón tanto lanzándose a los pies de un atacante como saltando para interceptar un centro" y que el contacto físico puede ser inevitable en estas situaciones. Entre los supuestos permitidos enumeró saltar para interceptar un balón aéreo, salir a despejar un balón dividido o protegerse en una colisión.

Herrero se refirió a ese gesto defensivo de saltar con las rodillas en alto. "Los porteros siempre se protegen instintivamente subiendo una rodilla", dijo, y añadió: "No creo que Oguono tuviera la intención de causarle ese daño irreparable al delantero". Hernández coincidió en que "habrá que esperar" al resultado de la investigación.

La investigación abierta tendrá que determinar si la acción encaja en alguno de los supuestos que describió Palomar o si queda dentro del riesgo propio del juego. El abogado dejó claro que los tribunales españoles no tienen un caso parecido en el que apoyarse. "Que yo recuerde, no hay precedentes", concluyó Palomar.