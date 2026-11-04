El Real Madrid a un paso de fichar a JJ Gabriel, la joya inglesa que quiere media Europa

Apodado como Kid Messi por su electricidad, poca altura y dominio de la pierna izquierda, Joseph Junior Gabriel (JJ Gabriel) está considerado como una de las joyas de mayor proyección mundial de su generación. Muchos consideran que puede ser el jugador de su generación y quizá algo más incluso. De ahí la expectativa que ha generado y la pelea de los grandes clubes de Europa por él. El jugador, de 16 años, está estos días en Madrid, entrenando en Valdebebas, y todo hace indicar que se decantará por el Real Madrid. Las negociaciones prosperan y el conjunto blanco tiene la delantera definitivamente.

Según fuentes consultadas del Real Madrid, el club ya tiene un acuerdo verbal y ahora solo faltaría que los clubes, Real Madrid y Manchester United, resuelvan los últimos trámites administrativos y la indemnización por formación. Con este movimiento, el Real Madrid se encamina a cerrar una nueva incorporación estratégica para su proyecto de captación de jóvenes talentos globales. Sin embargo, algunos periodistas en Inglaterra informan que el Manchester United también estaría considerando llevar al caso a los tribunales porque creen que los representantes del jugador negoció con otros clubs el pasado verano, cuando aún tenía 15 años.

La idea del Real Madrid es que el joven jugador se una directamente al segundo equipo, el Castilla, que milita en la Primera Federación, pero que a su vez juegue la UEFA Youth League con el juvenil A.

La batalla por su fichaje: de Old Trafford al Santiago Bernabéu

La ruptura entre JJ Gabriel y el Manchester United se precipitó tras la negativa del jugador a renovar su vinculación con la academia de Old Trafford, buscando un proyecto deportivo con garantías de salto al fútbol profesional de máximo nivel. La decisión, que se produjo hace unos meses, desató una puja entre los mayores transatlánticos del continente. Algo similar a lo que pasó con Martin Ødegaard, quien también hizo una especie de gira por Europa antes de elegir su destino, que fue el Real Madrid en su caso.

El París Saint-Germain presentó una oferta económicamente superior a la del Real Madrid, pero fue rechazada por el entorno del jugador. Chelsea y Tottenham le tantearon con la Premier League y durante semanas el equipo que dirige ahora Xabi Alonso estuvo a la cabeza de esta pelea. También ha estado presente el FC Barcelona, pero se retiró de la puja.

¿Cómo juega JJ Gabriel?

Se desempeña principalmente como extremo derecho o mediapunta. Destaca por su capacidad para encarar en el uno contra uno, una aceleración explosiva, gran visión de juego en espacios reducidos y una definición letal que le permitió destacar muy por encima de su categoría en las inferiores del Manchester United y en la UEFA Youth League.

Real Madrid have reached Verbal Agreement with Manchester United Wonderkid JJ Gabrielpic.twitter.com/53oVwXl0L6 — Big Chief (@Bigchief254) November 4, 2026

Los registros que cosecha JJ Gabriel a su corta edad asustan y explican perfectamente por qué media Europa se ha peleado por su fichaje. Su impacto de cara a portería jugando en categorías muy superiores a la suya es descomunal. Con el equipo Sub-18 firmó 29 goles en 32 apariciones. Sin embargo, lo que más impresiona a los ojeadores no es solo el número de tantos o pases de gol, sino su facilidad para desequilibrar, generar ocasiones de la nada y ver puerta con una naturalidad impropia de un chico de su edad compitiendo ante chicos mayores que él.

JJ Gabriel también es un fenómeno comercial precoz. Con solo 14 años se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes de la historia en firmar un contrato de patrocinio de larga duración con Nike. El jugador firmó siendo apenas un niño (con menos de diez años), tras viralizarse masivamente sus vídeos de regates y destellos técnicos en redes sociales. La marca estadounidense decidió blindarle con un contrato de patrocinio de larga duración sin precedentes para un adolescente, a los 14 años. Las cifras y condiciones de dicho acuerdo superaron los registros de precocidad que en su día ostentó el brasileño Neymar Jr. cuando firmó con la misma marca desde el Santos.