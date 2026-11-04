Florentino ficha a Rafa Nadal: el Real Madrid propone al balear para su Junta Directiva

Rafa Nadal está a punto de dar un nuevo paso en su vinculación con el Real Madrid. La leyenda del tenis español ha sido propuesta por la Junta Directiva del club blanco para incorporarse a su órgano de gobierno, una decisión que deberá ser ratificada por los socios compromisarios en la Asamblea General Extraordinaria convocada para el próximo sábado 21 de noviembre.

El Real Madrid ha anunciado este miércoles 4 de noviembre que su Junta Directiva ha acordado por unanimidad someter a votación el nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de la entidad, como nuevo miembro de la directiva. Si recibe el respaldo de la Asamblea, el extenista pasará a formar parte del equipo que dirige institucionalmente el club presidido por Florentino Pérez.

En el comunicado oficial, el club madridista ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de incorporar a Nadal a su Junta Directiva y ha destacado tanto su trayectoria deportiva como los valores que ha representado a lo largo de su carrera.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", señala la entidad.

El comunicado también pone el acento en la identificación del extenista con los principios que el Real Madrid considera parte de su identidad. Su espíritu de superación, capacidad de sacrificio, competitividad, humildad y respeto a los rivales son algunos de los aspectos que destaca el club para justificar su incorporación.

Nadal es, además, socio de honor del Real Madrid, una vinculación que ahora podría adquirir una nueva dimensión con su entrada en el órgano directivo. La entidad considera que su figura representa un referente para millones de personas en todo el mundo, tanto por sus éxitos deportivos como por su comportamiento dentro y fuera de las pistas.

Un palmarés histórico al servicio del madridismo

El Real Madrid recuerda en su anuncio los extraordinarios registros que han convertido a Nadal en una de las mayores leyendas de la historia del deporte. El balear conquistó 92 títulos individuales, entre ellos 22 torneos de Grand Slam, además de dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. También alcanzó el número uno del ranking mundial.

Su trayectoria, marcada especialmente por sus éxitos en Roland Garros, le ha situado entre los deportistas más importantes de todos los tiempos. Una carrera construida sobre la constancia, el trabajo y una mentalidad competitiva que el club blanco considera plenamente vinculada a sus propios valores.

La propuesta de incorporación supone un reconocimiento a una figura que siempre ha mostrado su afinidad con el Real Madrid y que mantiene una estrecha relación con la entidad. Su presencia en la Junta Directiva permitiría al club contar con una personalidad de enorme proyección internacional y con una trayectoria deportiva difícilmente igualable.

La Asamblea del 21 de noviembre decidirá

El nombramiento todavía deberá superar el trámite de ratificación por parte de los socios compromisarios. Para ello, el Real Madrid celebrará una Asamblea General Extraordinaria el próximo 21 de noviembre, en la que se someterá a votación la propuesta aprobada por unanimidad por la Junta Directiva.

El orden del día recoge expresamente la "ratificación del nombramiento de D. Rafael Nadal Parera como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid C. F., de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales".

Salvo sorpresa, el extenista se convertirá así en nuevo integrante de la dirección del club blanco, dando un paso más en su relación con el madridismo. Una incorporación de enorme simbolismo para una entidad que suma a su estructura directiva a uno de los deportistas españoles más reconocidos de la historia.