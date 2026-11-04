Jaque mate de Florentino a Riquelme: todo lo que significa la entrada de Rafa Nadal en la directiva del Real Madrid

Dicen muchos, madridistas incluidos, que Florentino Pérez está mayor y que por eso, en los últimos años, suele perder en los conflictos o proyectos en los que se involucra. Es tan cierto que el porcentaje de acierto del presidente del Real Madrid ha disminuido (algo lógico, teniendo en cuenta su enorme éxito) como que ha pillado a todos por sorpresa con un movimiento estratégico acertado y que penaliza a Enrique Riquelme, su máximo y único rival por la presidencia del Real Madrid.

La incorporación de Rafael Nadal a la Junta Directiva del Real Madrid trasciende con creces el ámbito meramente deportivo o institucional. No se trata simplemente de sumar al mejor deportista español de la historia —confeso madridista y socio de honor del Real Madrid— a la cúpula del club. El movimiento orquestado por Florentino Pérez es una maniobra de alta escuela en el tablero político y sucesorio de la entidad blanca, con ondas expansivas que afectan directamente a la oposición interna, encarnada por el empresario Enrique Riquelme que, tras obtener un 35% de votos en las pasadas elecciones al Real Madrid, se podría ver como la gran alternativa e incluso ya estaba asentado en Madrid con una sede permanente en frente del Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme hoy tiene menos opciones que ayer de ser presidente del Real Madrid. Si en el futuro se vuelve a presentar Florentino Pérez (quién sabe) lo hará con Rafael Nadal en su junta directiva y si no fuera el caso, es probable que lo haga el propio Nadal y el mejor deportista de todos los tiempos es, quizá, más difícil de ganar en las urnas que en una pista de tenis. Y ya es decir.

Los motivos de Florentino Pérez

A nivel estratégico, la llegada de Nadal responde a una triple lectura:

Sinergia y proyección global de élite: La unión entre la marca Real Madrid y la marca Rafa Nadal es pura potencia estratégica. El club no solo suma un prestigio internacional incalculable, sino que blinda su imagen institucional al asociarse a una de las figuras más respetadas y trascendentes de la historia del deporte. Rafa Nadal es empresario, pero sobre todo es un deportista respetado allá por donde va.

Golpe de efecto en la alta gobernanza: Fiel a su capacidad para anticiparse a los escenarios de futuro, Florentino Pérez consolida su núcleo de confianza integrando un activo reputacional intachable, elevando el perfil institucional de la directiva.

Neutralización táctica de la oposición: Ante los constantes rumores que situaban a Nadal en la órbita de futuras candidaturas opositoras, la junta oficializa su incorporación. Un movimiento maestro con el que el presidente invalida cualquier intento de utilizar la figura del balear como ariete contra su gestión.

Esto último no es un simple rumor. A mediados de mayo, el propio Rafael Nadal negó estar vinculado con ninguna candidatura. Había base para pensar así porque el deportista es amigo y socio de Enrique Riquelme. Nadal podía ser tentado, tanto por Florentino Pérez, a quien tiene un enorme respeto, como por el empresario de Alicante.

He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 13, 2026

¿Qué significa para Rafa Nadal y su opción de ser presidente?

El propio Nadal ha reconocido en el pasado que, a nivel conceptual, presidir el Real Madrid es un reto "precioso y motivacional", aunque siempre ha matizado su respeto absoluto hacia la figura de Florentino Pérez ("tenemos el mejor presidente posible").

Con la entrada de Rafa Nadal en la Junta Directiva del Real Madrid, el posible salto a la presidencia del Real Madrid se haría con más naturalidad y sin saltarse ningún escalón. No pasaría de ser un exdeportista a ser presidente del Real Madrid. De esta forma, Rafael Nadal podría entender cómo se trabaja en el Real Madrid y aprender una profesión totalmente nueva para él. Será un "máster" acelerado en gestión: Hasta ahora, la relación de Nadal con el club era sentimental y de patrocinio afectivo. Entrar en la Junta Directiva le otorga una inmersión directa en las tripas de la gestión del club: presupuestos, planificación estratégica, relaciones institucionales con organismos nacionales e internacionales, relación con los futbolistas y política de grandes infraestructuras. La lista es interminable.

Y sí, estar en la Junta Directiva es la rampa de lanzamiento sucesoria más efectiva: Al ocupar un asiento, Nadal deja de ser una hipótesis difusa en las tertulias de socios para convertirse en un candidato natural y orgánico. No entra por la vía de la confrontación electoral rupturista, sino avalado desde dentro por el propio aparato del club. A largo plazo, se posiciona de manera inmejorable para el día en que se abra el proceso sucesorio definitivo en el sillón presidencial blanco.

Enrique Riquelme: amigo y socio de Nadal, pero también el gran perjudicado

Aquí reside la verdadera jugada de ajedrez geopolítico del movimiento. Enrique Riquelme, joven y ambicioso empresario (fundador de Cox Energy) y socio del Real Madrid, se ha erigido como la única oposición a Florentino Pérez. En las últimas elecciones sorprendió obteniendo un 35% de los votos y consiguiendo que muchas leyendas del Real Madrid se unieran a su candidatura: Iker Casillas, Raúl González Blanco o Vicente del Bosque. Estaba bien posicionado para que, una vez habiéndose presentado ante los socios del Real Madrid en muy poco tiempo, pudiera dar el salto definitivo. El movimiento de Florentino Pérez perjudica seriamente sus opciones y cambia su posición, al no estar ya en la pole position.

Riquelme y Nadal

Riquelme mantiene una estrecha relación de amistad y de negocios con Rafa Nadal. Cox es patrocinador de la Academia de Rafa Nadal en Manacor y del equipo UIM E1 World Championship, un campeonato mundial de barcos de carreras 100% eléctricos del que Nadal también es propietario. Todo esto hacía pensar que Riquelme podría haber logrado el apoyo de Nadal para sumarse a su candidatura. En este caso, Nadal no hubiera sido presidente. Quizá esto le ha condicionado a la hora de elegir bando. Sea como fuera, con este fichaje Florentino Pérez neutraliza con elegancia ese flanco que tanto le podría haber hecho daño.

Para Riquelme, supone un revés táctico monumental: pierde la posibilidad de incorporar a su órbita al mayor activo moral y social con el que todavía no contaba y puede ganar el mayor rival existente en el mundo en su lucha por ser presidente del Real Madrid. Por otro lado, Florentino Pérez vuelve a demostrar que domina los tiempos institucionales como nadie. Al integrar a Rafa Nadal en su junta, no solo engrosa su directiva con una leyenda universal, sino que ordena la sucesión del club bajo sus propios términos y desarma los planes de la oposición.