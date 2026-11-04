Primeras palabras de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

Primeras palabras de Owono. El FC Andorra ha emitido esta tarde un comunicado con las declaraciones del guardameta que chocó contra Jesús de Miguel, el futbolista que falleció horas más tarde tras permanecer en la UCI en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Desde el conjunto andorrano se ha señalado que continúan profundamente afectados por la muerte del delantero del CD Tenerife. Seguidamente, se han compartido las palabras de Jesús Owono. El portero reconoce que "estos están siendo los días más difíciles de mi vida".

Owono señala que "me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado". Además, confiesa que siente un dolor enorme por la pérdida de Jesús y que piensa "en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".

A continuación, el guardameta señala que sabe que tendrá que hacer frente a "muchas cuestiones" y que afrontará "lo que venga con todo el respeto", pero en estos momentos su cabeza solo está en "Jesús y en el dolor que estamos viviendo". Con "Descansa en paz, Jesús", cierra sus declaraciones.

En las últimas líneas del comunicado, el club andorrano pide la máxima sensibilidad y respeto.

El golpe durante el encuentro

El choque que obligó a trasladar al delantero al hospital se produjo en el tramo final del encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra. En la pugna por un balón dividido, Owono golpeó con su rodilla sobre el futbolista del CD Tenerife y fue expulsado con tarjeta roja directa. Como consecuencia del golpe, De Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped.

El jugador fue atendido durante cinco minutos por los servicios sanitarios que se encontraban en el estadio, que intervinieron de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Rápidamente fue evacuado en ambulancia hacia el hospital y se conoció que había permanecido en parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos durante su traslado. Finalmente, el futbolista falleció.