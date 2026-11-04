Suspendido el Granada-Tenerife para que la plantilla despida a Jesús de Miguel

El fútbol vuelve a quedar en un segundo plano tras la trágica muerte de Jesús de Miguel. El Granada CF y el CD Tenerife no disputarán finalmente el encuentro que tenían previsto para este sábado 7 de noviembre en el estadio Nuevo Los Cármenes, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion. El club granadino ha anunciado oficialmente el aplazamiento del partido después de que la entidad blanquiazul solicitara su suspensión para que los jugadores puedan despedir a su compañero y afrontar el duro golpe emocional que ha supuesto su fallecimiento.

El Granada ha comunicado la decisión a través de sus canales oficiales y ha mostrado su apoyo al conjunto canario en estos difíciles momentos. "Reiteramos nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos", ha trasladado la entidad nazarí. La nueva fecha para disputar el encuentro queda pendiente de confirmación.

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El partido estaba programado para las 21:00 horas del sábado (20:00 horas en Canarias). Sin embargo, su celebración coincidía con el homenaje que el Tenerife ha organizado en el estadio Heliodoro Rodríguez López para despedir al delantero, previsto para las 18:00 horas de ese mismo día. El aplazamiento permitirá que la plantilla blanquiazul pueda participar en los actos de recuerdo a su compañero sin tener que afrontar inmediatamente un compromiso de competición.

La decisión llega después de las gestiones realizadas por el CD Tenerife ante LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que han contado con la colaboración del Granada. El máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, había confirmado horas antes la solicitud de aplazamiento en una entrevista con la cadena SER, donde explicó que los futbolistas no se encontraban en condiciones emocionales de disputar el encuentro.

"Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática", señaló García, que agradeció expresamente la sensibilidad mostrada por las instituciones futbolísticas y por el conjunto andaluz. El dirigente también recordó el impacto que tuvo en los jugadores lo sucedido durante el encuentro del pasado lunes frente al FC Andorra, disputado en el Heliodoro Rodríguez López.

"Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso", manifestó. El fallecimiento de Jesús de Miguel se produjo el martes, después del grave choque sufrido durante aquel encuentro con el guardameta del conjunto andorrano, Jesús Owono.

La plantilla acudirá al funeral en Toledo

El aplazamiento permitirá que los integrantes del CD Tenerife acompañen a la familia de Jesús de Miguel en los actos de despedida. Según confirmó Rayco García, toda la plantilla viajará este jueves a Navahermosa (Toledo), localidad de origen de la familia del futbolista y donde tendrá lugar su funeral y posterior entierro.

Además, el club ha organizado un homenaje para este sábado a las 18:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López. La intención es que la afición blanquiazul pueda despedirse del delantero en el estadio tinerfeño, en un acto que permitirá a los seguidores mostrar su cariño y acompañar a sus seres queridos en estos momentos especialmente difíciles.

Por otro lado, Rayco García se mostró prudente a la hora de valorar las circunstancias del fallecimiento y la atención recibida por el futbolista después del choque. El máximo accionista del Tenerife señaló que prefiere esperar a conocer los resultados de la autopsia antes de adoptar cualquier decisión o emprender posibles acciones. "Prefiero ser cauto y esperar a la autopsia. A raíz de ahí, tomaremos medidas", afirmó.

De momento, el fútbol tendrá que esperar en el Nuevo Los Cármenes. El Granada y el Tenerife quedan pendientes de que se establezca una nueva fecha para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 13, mientras el conjunto blanquiazul centra sus esfuerzos en acompañar a la familia de Jesús de Miguel y rendir homenaje a un compañero cuya muerte ha conmocionado al vestuario y a la afición.