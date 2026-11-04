La jornada de la Liga de campeones y la tragedia en Tenerife por la muerte del futbolista Jesús de Miguel marcaron la información y el programa de anoche en El Primer Palo en es Radio.

En la tertulia moderada por Juanma Roidriguez estuvieron María Trisac, Dani Blanco, Israel IÑiguez, Alfredo Somoza y Sergio Fernández. Al comienzo del programa nuestro compañero de la Agencia EFE, Andrés Mendez, nos contó cómo se vivía en la isla el asunto del dia, la muerte del futbolista Jesus De Miguel. "Hay consternación aquí, no se puede describir lo que se siente. El Tenerife va a tardar en acostumbrarse a esto".

En cuanto a la jornada de LIga de campeones, dos derrotas y una victoria. En la derrota del Atlético ante el Bayern Israel Iñiguez comentó "el mal partido del Atletico pero se tiene que rehacer. Hoy el Bayern ha sido mejor". María Trisac ve el partido del domingo ante el Barcelona "muy igualado. El Barça lo va a pasar mal" y Sergio Fernández vio feo el asunto para el domingo. "El Barcelona le va a dar una soba táctica enorme".

En la victoria del Barcelona, Alfredo Somoza destacó que "el equipo tiene mejor pinta que el año pasado, tiene maniobras y mecanismos muy trabajados" y Dani Blanco terminó diciendo "que el equipo se ha rehecho pero el domingo es una prueba de fuego".

La derrota del Villarreal ante el Paris Saint Germain dejó a todos los contertulios con mal sabor de boca. "El equipo está hundido" o "Iñigo tiene pita de no dar con la tecla. Le veo dimitiendo antes de tiempo".

El Madrid juega este miércoles en Atenas y el partido también dio para debate. Juanma Rodriguez recordó que "Vinicius va a llegar al nivel de hace dos años, ya lo veréis" y Sergio e Israel lo veian complicado. "No está para nada hace tiempo y no defiende. Eso es una rémora importante". Alfredo Somoza terminó diciendo "el juego del Madrid ahora mismo está mecanizado y Vinicius tiene que entrar en un engranaje nuevo"