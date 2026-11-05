El fútbol español se paralizará en el minuto 9 para homenajear a Jesús de Miguel: así será el tributo

El fútbol español se unirá este fin de semana en un homenaje a Jesús de Miguel. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F han acordado una serie de actos para recordar al jugador del CD Tenerife, fallecido el pasado martes tras sufrir un fuerte golpe durante el encuentro frente al FC Andorra. El tributo se extenderá a las competiciones nacionales entre el 6 y el 9 de noviembre y tendrá un momento especialmente simbólico: los partidos se detendrán en el minuto 9, en referencia al dorsal que lucía el delantero.

Bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', las tres instituciones han coordinado una iniciativa que contará con la participación de clubes, futbolistas y árbitros. El objetivo es que el recuerdo de Jesús de Miguel esté presente en todos los estadios y que el fútbol español pueda trasladar de forma conjunta sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del jugador.

Un minuto de silencio y un parón en el minuto 9

El homenaje comenzará antes del inicio de los encuentros. En los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, los futbolistas titulares de ambos equipos saltarán al terreno de juego entremezclados y vestirán una camiseta especial con el dorsal 9 y el mensaje 'Siempre en nuestro recuerdo'.

Junto a los árbitros, los jugadores formarán un semicírculo abrazados alrededor del punto del campo en el que se produjo la acción del pasado lunes. Los capitanes de ambos conjuntos, que accederán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en memoria del futbolista.

A continuación, se guardará un minuto de silencio mientras los videomarcadores de los estadios muestran una imagen de Jesús de Miguel. El acto concluirá con un aplauso de jugadores y aficionados.

Pero el recuerdo no se limitará al comienzo de los partidos. Una vez que el balón esté en juego, los encuentros se detendrán en la primera interrupción que se produzca a partir del minuto 9. En ese momento, los videomarcadores proyectarán un vídeo conmemorativo y los futbolistas dedicarán un nuevo aplauso al jugador antes de reanudar el encuentro.

El homenaje llegará a todas las categorías del fútbol español

La iniciativa no estará limitada al fútbol profesional. La RFEF y Liga F extenderán el minuto de silencio y la interrupción en memoria de Jesús de Miguel a todas las competiciones de ámbito nacional que se disputen durante estas fechas.

De esta manera, el homenaje pretende implicar al conjunto del fútbol español, desde las principales categorías hasta el resto de competiciones nacionales, en una despedida colectiva al delantero del CD Tenerife.

El CD Tenerife prepara un homenaje especial en el Heliodoro

El club blanquiazul también celebrará un acto solemne en memoria de su futbolista. Será el sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas en Canarias (19:00 horas en la Península), en el Estadio Heliodoro Rodríguez López y estará abierto a toda la afición.

El homenaje podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion, el canal oficial de YouTube de LaLiga y los canales de la RFEF.

Cuatro partidos quedan aplazados tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

La muerte del futbolista también ha obligado a modificar el calendario de varias competiciones. LaLiga ha aplazado tres encuentros de la jornada de LaLiga Hypermotion: el CD Castellón-SD Eibar, el Granada CF-CD Tenerife y el FC Andorra-RCD Mallorca.

Los tres partidos están vinculados a los clubes que formaron parte de la trayectoria reciente del delantero o al encuentro en el que sufrió el golpe que precedió a su fallecimiento. Por su parte, Liga F también ha aplazado el enfrentamiento entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés. Las nuevas fechas de los cuatro encuentros se anunciarán próximamente.

Con este conjunto de iniciativas, el fútbol español convertirá la próxima jornada en un recuerdo compartido a Jesús de Miguel. El dorsal 9 estará presente en los estadios como símbolo de una despedida que unirá a jugadores, clubes, árbitros y aficionados bajo un mismo mensaje: 'Siempre en nuestro recuerdo'.