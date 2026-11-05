Fin de una era: Cristiano anuncia su retirada de la selección de Portugal tras 23 años

Se acabó una de las grandes historias del fútbol internacional. Cristiano Ronaldo ha anunciado su retirada definitiva de la selección de Portugal después de 23 años defendiendo la camiseta de su país. El delantero ha comunicado su decisión a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, con un emotivo mensaje en el que confirma que ha llegado el momento de ceder el testigo a las nuevas generaciones. Una despedida que pone fin a una trayectoria iniciada en agosto de 2003 y que ha convertido al portugués en una de las mayores leyendas de la historia del fútbol.

La decisión llega después de los últimos episodios de tensión durante la concentración de Portugal, cuando Cristiano llegó a abandonar la convocatoria por sus discrepancias con el seleccionador, Jorge Jesus. La Federación Portuguesa había sancionado al futbolista con una multa de 255 euros y 30 días de suspensión por su comportamiento. Aunque la sanción ya se había cumplido, el delantero ha aprovechado el periodo de reflexión posterior a la última ventana internacional para tomar una decisión definitiva.

"A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro", comienza el mensaje de despedida.

El futbolista reconoce que no ha sido una decisión sencilla, puesto que "hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón". Unas palabras que reflejan la dimensión personal de una trayectoria que ha marcado a varias generaciones de aficionados portugueses.

Cristiano también ha querido recordar sus primeros pasos con la selección, en una aventura que comenzó cuando todavía era un joven futbolista que buscaba hacerse un hueco en el fútbol internacional. "Termina un camino que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre", explica.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

En su balance, el delantero no se limita a recordar los goles, los récords y los títulos conquistados. Prefiere poner el acento en las personas y en el significado que ha tenido representar a Portugal durante más de dos décadas. "Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la Selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo inmigrantes que, durante noventa minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca", señala.

El portugués también ha reconocido los momentos difíciles de su carrera internacional. "Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que todavía hoy me cuesta recordar. También fallé, también sufrí; hubo momentos en los que no fui capaz de dar a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí".

La Eurocopa y un legado difícil de repetir

La trayectoria de Cristiano con Portugal queda marcada por una colección de registros individuales y un título que ocupa un lugar privilegiado en la historia del país: la Eurocopa de 2016. Aquel triunfo en Francia permitió a la selección lusa conquistar su primer gran campeonato internacional, con Ronaldo como capitán y referente del equipo.

Su legado va mucho más allá de las estadísticas. El delantero ha reivindicado el papel del fútbol como elemento de unión de la sociedad portuguesa y ha recordado especialmente el momento en el que suena el himno nacional antes de cada encuentro.

"No existen clubes, no existen colores, no existen clases, no existen profesiones, no existen opiniones, existe apenas una pasión: Portugal", afirma en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.

También ha querido agradecer el trabajo de los seleccionadores, los integrantes del cuerpo médico, los trabajadores de la Federación y su familia, además de dirigirse a los futbolistas que deberán recoger el testigo. "Un país que continúa creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo", sostiene.

Cristiano se marcha con la cabeza levantada

El mensaje termina con una declaración que resume el sentimiento del futbolista después de 23 años de compromiso con su selección. Cristiano asegura que abandona esta etapa "con la cabeza levantada" y que, a partir de ahora, asumirá el papel de un aficionado más.

"Hoy comprendo que la mayor victoria fue haber merecido representar al mejor país del mundo. La camiseta siete se queda. El orgullo de haberla vestido será mío para siempre", concluye.

Portugal pierde así a su gran referente de las últimas dos décadas. Cristiano Ronaldo deja atrás una trayectoria que comenzó en 2003 y que ha estado marcada por títulos, récords, noches inolvidables y también decepciones. La polémica con Jorge Jesus ha terminado siendo uno de los últimos capítulos de su aventura internacional, pero no puede ocultar la dimensión de un legado que ya forma parte de la historia del fútbol.