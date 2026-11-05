La última ofensiva de Marruecos para robar a España la final del Mundial 2030

La disputa por el escenario de la final del Mundial 2030 que se celebra en España, Portugal y Marruecos sigue acaparando los titulares en los periódicos marroquíes. En la carrera por conseguir esta asignación, el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou se presentaban como los lugares idóneos, pero irrumpió Marruecos con el Grand Stade Hassan II.

Desde entonces, desde el país africano se inició una ofensiva en defensa de la candidatura de Casablanca y se buscó recabar apoyos dentro del Consejo de la FIFA. Apenas hace un mes, se aferraron a los problemas en Rodalies de Cataluña para reclamar esa final y, ahora, recurren a las goteras en el estadio de la Ciudad Condal para atacar el fútbol español.

Durante el encuentro entre FC Barcelona y Aston Villa, la lluvia caída provocó filtraciones que mojaron las gradas, los pasillos y las zonas de prensa. Un hecho compartido por los aficionados del equipo inglés para "burlarse" del "nuevo" Camp Nou, según apunta Rue20 y que, posteriormente, fue utilizado por el propio medio para criticar la situación del estadio: "Pese a una inversión que supera el millardo de euros, sigue sin cubierta definitiva y muestra debilidades cada vez que llueve con fuerza".

Frente a ello, el medio marroquí destaca el avance del Gran Estadio Hassan II. Según el medio, "una instalación de 115.000 plazas diseñada para estar operativa a principios de 2028, con tiempo suficiente para pruebas y ajustes antes del gran torneo", llevando ya el 40% de las obras superadas. Además, subraya que la cubierta "de gran envergadura" está pensada desde el primer momento "para proteger a los espectadores".

Seguidamente, pone en tela de juicio los cambios de mejora que se están realizando en el Camp Nou y critica la organización del calendario: "Mientras en Barcelona se convive con filtraciones en un estadio histórico todavía a medio transformar, en Marruecos se trabaja sobre un proyecto de nueva planta, con plazos claros y una visión que va más allá del césped".

Rue20 cierra el artículo señalando con el dedo: "Marruecos sigue consolidando su candidatura con hechos" y para 2030, año del Mundial, "estará listo para recibir al planeta con infraestructuras pensadas para el futuro, no para improvisar soluciones a las goteras del presente".

La confianza de Louzán

Hace un par de días, Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), se mostró partidario de que la final del Mundial 2030 fuera acogida por el Spotify Camp Nou: "Ojalá así sea. Como saben, hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", afirmó durante la presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' en el Ayuntamiento de Barcelona.

Louzán destacó que el estadio, una vez finalizadas las obras, será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente", con un aforo de 105.000 espectadores, el mayor del continente.

Desde la FIFA se sostiene que "la decisión se tomará en su debido momento", desautorizando así a Marruecos que, a través del presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, afirmó en septiembre que "la provincia de Benslimane tendrá el honor de organizar la final".