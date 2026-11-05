Mourinho ha prevaricado con los cambios

La noche europea en El Primer Palo de esRadio, presentado por Juanma Rodríguez, repasó una intensa jornada continental protagonizada por la victoria del Real Madrid por 2-3 frente al AEK de Atenas y la derrota del Real Betis por 2-1 en el campo del Borussia Dortmund. El programa repasó además el resto del cuadro competitivo, llamando la atención sobre la abultada goleada del Como frente al Lens por 1-9 bajo la batuta de Cesc Fàbregas, los triunfos del Manchester City y el Arsenal, y la complicada situación del Atlético de Madrid en la tabla tras quedar relegado a los puestos bajos del corte.

En el plano bético, el futbolista Aitor Ruibal y el entrenador Manuel Pellegrini destacaron la personalidad y la entrega del conjunto verdiblanco en un escenario tan exigente como el Signal Iduna Park. A pesar del dolor que supuso recibir el segundo tanto alemán inmediatamente después de haber equilibrado la contienda, ambos valoraron de manera muy positiva el paso adelante dado por el bloque tras las sustituciones, con la participación de Isco Alarcón en la creación de juego ofensivo. El técnico chileno remarcó que, con nueve puntos de doce posibles, la trayectoria de los suyos en la competición europea sigue siendo excelente.

Por su parte, el Real Madrid sacó adelante un duelo vibrante en tierras griegas con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y un imponente zapatazo de Fede Valverde, permitiendo al cuadro madridista mantener el liderato continental junto al Paris Saint-Germain con pleno de cuatro victorias. El futbolista británico cuajó una actuación antológica que confirmó su condición de indiscutible líder del equipo. Asimismo, se subrayó el regreso de Éder Militão al once titular tras su largo parón por lesión y el impacto desequilibrante que aportó el joven Endrick ingresando desde el banquillo.

El debate en el estudio derivó en una encendida tertulia en torno a las decisiones tácticas de José Mourinho y el bajo momento de forma que atraviesa Vinicius. Mientras comentaristas como Paco Rabadán y David Sánchez criticaron con severidad las pruebas del técnico portugués y la desconexión del extremo brasileño, María Trisac y Paul Tenorio enfatizaron la importancia de sostenerlo anímicamente para recuperar su nivel determinante, censurando el doble rasero existente respecto a otros atacantes como Mbappé. Además, Paco Rabadán llegó a asegurar que "Mourinho ha prevaricado con los cambios". También se profundizó en la necesidad de dotar de equilibrio táctico al equipo mediante la presencia de Arda Güler.

Finalmente, la mesa debatió sobre la actualidad institucional con la noticia de la futura entrada de Rafa Nadal en la junta directiva del club blanco, propuesta que deberá someterse a votación en la asamblea de socios y que provocó la reacción de Enrique Riquelme. Para concluir, se informó acerca de los problemas físicos de Rodri Hernández y las gestiones para fichar a la joven perla británica JJ Gabriel.