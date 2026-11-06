Así ha sido el emotivo homenaje del fútbol español a Jesús de Miguel en el Sánchez-Pizjuán

El primer homenaje de la jornada de LaLiga a Jesús de Miguel. Los futbolistas del Sevilla y Alavés, encuentro que abre el fin de semana de partidos, han saltado al terreno de juego en el Sánchez-Pizjuán portando una camiseta con el número 9 y un lazo negro junto a la frase "Siempre en nuestro recuerdo" en la parte delantera.

En su revés, portaban igualmente el dorsal del futbolista fallecido junto a su nombre "De Miguel". Además, Luis Bernard, colegiado del encuentro, ha sido el responsable de acceder al campo con un centro de margaritas y depositarlo en el césped mientras la grada aplaudía.

Jesús de Miguel, siempre en nuestros corazones 💫 Los jugadores de Sevilla FC y Deportivo Alavés saltan al campo con la camiseta del eterno delantero del CD Tenerife en un Ramón Sánchez-Pizjuán roto de emoción🥹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/4VHXfPWpKc — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2026

Los futbolistas sevillistas y babazorros han formado unidos un semicírculo en el centro del campo para el minuto de silencio previo a que el balón comenzase a rodar. Mientras, en la imagen de los videomarcadores del estadio sevillano se mostraba una foto del futbolista junto a un crespón negro y la misma frase presente en las camisetas.

Desde LaLiga, se ha puesto un rótulo para los espectadores de televisión: "El fútbol español, con la familia de Jesús de Miguel. Colabora escaneando el código QR. Siempre en nuestro recuerdo". Este código permitía acceder al crowdfunding organizado por el futbolista del Hércules Fran Sol para ayudar a la familia del madrileño y que ya supera los 100.000 euros recaudados.

La familia del fútbol nunca te va a olvidar ❤️ El minuto de silencio en el Ramón Sánchez-Pizjuán en recuerdo a Jesús de Miguel 🥹#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/GB5HhpP0bW — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2026

Después del minuto de silencio, todo el estadio se ha fundido en un largo aplauso en memoria del delantero de la UD Tenerife.

En el minuto 9, de acuerdo con lo pactado, el duelo se detuvo y se rindió un nuevo homenaje a Jesús de Miguel. En los videomarcadores aparecieron imágenes del futbolista y todo el estadio volvió a romper en aplausos. En estos instantes, se pudo ver a Giorgi Kochorashvili visiblemente emocionado.

La emoción de Giorgi Kochorashvili durante el minuto 9 🥹 El jugador del Sevilla FC fue compañero de Jesús de Miguel en el CD Castellón ❤️#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/8Fq2XymTwh — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2026

El centrocampista y el delantero compartieron vestuario durante la temporada 2022/23 en el Castellón, club en el que el ahora jugador del Sevilla estuvo cedido durante un curso. Tras este encuentro, el resto de partidos de la jornada vivirán momentos muy similares teniendo en el recuerdo a Jesús de Miguel.