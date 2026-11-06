Barrios, Jacobo y Valles, grandes novedades en la lista de De la Fuente

Luis de la Fuente ha anunciado este viernes la convocatoria de la selección española para afrontar los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. La lista presenta varias novedades, entre las que destacan las incorporaciones del centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios, el central del Como Jacobo Ramón, los jugadores del Betis Álvaro Valles y Marc Roca, y el extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea. España, que ya tiene asegurada su clasificación para los cuartos de final, buscará cerrar esta fase como primera de grupo.

Recordemos que la convocatoria llega en un momento marcado por las ausencias de Eric García, Rodrigo Hernández y Dani Olmo, los tres futbolistas del Barcelona que no podrán estar disponibles por lesión. Sus bajas han abierto la puerta a nuevas incorporaciones, en una lista que combina jugadores habituales en los planes del seleccionador con futbolistas que tendrán la oportunidad de dar un paso adelante con la absoluta.

Una de las principales sorpresas es la presencia de Álvaro Valles. El guardameta del Betis se incorpora como cuarto portero, junto a Unai Simón, David Raya y Joan García. La convocatoria de cuatro cancerberos permite al seleccionador ampliar las opciones de trabajo durante la concentración, mientras que Joan García y Pedro Porro regresan después de superar sus respectivos problemas físicos.

En la defensa destaca especialmente el estreno de Jacobo Ramón. El central del Como, que está firmando una temporada destacada en el conjunto italiano, recibe su primera oportunidad con la selección absoluta después de su progresión en el fútbol profesional. Compartirá convocatoria con Laporte, Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Cucurella y Grimaldo.

La incorporación de Jacobo responde también a las necesidades defensivas provocadas por las bajas. Marc Pubill aparece entre los defensas y ofrece una alternativa para el lateral derecho, mientras que el nuevo internacional amplía las posibilidades de De la Fuente en el centro de la zaga.

El centro del campo es otra de las zonas que presenta novedades. Pablo Barrios y Marc Roca se incorporan a una medular en la que continúan futbolistas como Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena y Fermín López. La ausencia de Rodrigo ha dejado espacio para otras alternativas en una posición clave para el funcionamiento del equipo.

Convocatoria de la @SEFutbol para enfrentarse a República Checa e Inglaterra. 👥 Estos son los 27 jugadores: https://t.co/1feBcfoccw#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/bkDZjp9l94 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Por su parte, Barrios vuelve a recibir el reconocimiento al trabajo realizado con el Atlético de Madrid, después de que una lesión le impidiera tener continuidad en anteriores planes de la selección. En cuanto a Marc Roca, regresa al primer plano internacional gracias a su rendimiento con el Betis. El centrocampista aporta una opción diferente para el puesto de mediocentro, especialmente ante la ausencia de Rodri.

En la parcela ofensiva, Ander Barrenetxea es otra de las novedades. El extremo de la Real Sociedad vuelve a entrar en los planes del seleccionador después de haber estado cerca de formar parte de anteriores convocatorias. Su rendimiento con el conjunto donostiarra le ha permitido ganarse una nueva oportunidad.

La lista de delanteros la completan Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams y Yeremy Pino. De esta manera, De la Fuente mantiene una base ofensiva reconocible, con diferentes alternativas para las bandas y la posición de delantero.

Detalle con Urda y Jesús de Miguel

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/fikCshzDH4 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Antes de dar a conocer los nombres, el seleccionador quiso dedicar unas palabras a las víctimas de las tragedias ocurridas en Urda y a Jesús de Miguel, fallecido y despedido el día anterior en Navahermosa. De la Fuente expresó el dolor de la selección y trasladó su apoyo a los afectados. "Los jugadores y la Selección comparten vuestro dolor", manifestó, subrayando también el papel del fútbol como elemento de unión en momentos difíciles.

En el plano deportivo, España afrontará estos dos encuentros con la clasificación para los cuartos de final ya asegurada. El combinado nacional suma 12 puntos después de ganar sus cuatro primeros partidos y ocupa el liderato del grupo C. Inglaterra, con nueve puntos, continúa siendo su principal rival por la primera posición, por lo que los últimos compromisos servirán para determinar el orden definitivo de clasificación.

El primer encuentro será frente a República Checa, el jueves 12 de noviembre en Praga, a las 20:45 horas. Posteriormente, España cerrará la fase de grupos ante Inglaterra, el domingo 15 de noviembre, en el estadio Metropolitano, también a las 20:45 horas. La concentración de los internacionales comenzará el lunes, a partir de las 13:00 horas.

Convocatoria completa de 27 jugadores

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García y Álvaro Valles.

Defensas: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena, Fermín López, Pablo Barrios y Marc Roca.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino y Ander Barrenetxea.