El calendario de LaLiga se mueve por la Supercopa: cuándo jugarán Madrid, Barça y Atlético

Movimiento en el calendario de LaLiga con motivo de la Supercopa de España. La próxima edición del torneo se celebrará en Estambul entre el 2 y el 7 de febrero de 2027 contando con la participación de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, por lo que los partidos de dichos conjuntos en la competición liguera se han tenido que adelantar.
En el caso del encuentro de la jornada 23 que enfrentará a Real Madrid y Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, se disputará el 2 de diciembre a las 19:00. Ese mismo día FC Barcelona y Atlético de Madrid se medirán en el Spotify Camp Nou a las 21:30. Culés y colchoneros se verán las caras en LaLiga dos veces en menos de un mes —24 días—, ya que se enfrentan el 8 de noviembre en el Metropolitano. Igualmente, se volverán a medir en duelo en la Supercopa de España durante el mes de febrero.
Por otro lado, desde la competición nacional se confirmaron los horarios de la decimocuarta jornada. Comenzará el 27 de noviembre con el encuentro entre Levante UD y Real Racing Club de Santander a las 21:00. El sábado 28 de noviembre se jugará el duelo entre Real Betis y Rayo Vallecano a las 14:00, el Málaga CF recibirá la visita del Athletic Club a las 16:15, el Atlético de Madrid se desplazará a Elche para enfrentar al conjunto ilicitano a las 18:30 y el día lo cerrará el encuentro entre Real Madrid y Deportivo Alavés a las 21:00.
Mientras que el domingo 29 de noviembre el Valencia CF recibirá a CA Osasuna a las 14:00, el FC Barcelona visitará al RC Deportivo a las 16:15, el Villarreal viajará a Vigo para enfrentarse al RC Celta a las 18:30 y la Real Sociedad recibirá al Sevilla FC a las 21:00. La jornada terminará el lunes 30 de noviembre con el enfrentamiento entre el RCD Espanyol y el Getafe CF en el RCDE Stadium a las 21:00.