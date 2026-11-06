El calendario de LaLiga se mueve por la Supercopa: cuándo jugarán Madrid, Barça y Atlético

Movimiento en el calendario de LaLiga con motivo de la Supercopa de España. La próxima edición del torneo se celebrará en Estambul entre el 2 y el 7 de febrero de 2027 contando con la participación de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, por lo que los partidos de dichos conjuntos en la competición liguera se han tenido que adelantar.

En el caso del encuentro de la jornada 23 que enfrentará a Real Madrid y Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, se disputará el 2 de diciembre a las 19:00. Ese mismo día FC Barcelona y Atlético de Madrid se medirán en el Spotify Camp Nou a las 21:30. Culés y colchoneros se verán las caras en LaLiga dos veces en menos de un mes —24 días—, ya que se enfrentan el 8 de noviembre en el Metropolitano. Igualmente, se volverán a medir en duelo en la Supercopa de España durante el mes de febrero.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos #RealSociedadRealMadrid y #BarçaAtleti, encuentros adelantados correspondientes a la jornada 23 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/fxG2SU0nWN pic.twitter.com/TVtJaosMps — LALIGA (@LaLiga) November 6, 2026

Por otro lado, desde la competición nacional se confirmaron los horarios de la decimocuarta jornada. Comenzará el 27 de noviembre con el encuentro entre Levante UD y Real Racing Club de Santander a las 21:00. El sábado 28 de noviembre se jugará el duelo entre Real Betis y Rayo Vallecano a las 14:00, el Málaga CF recibirá la visita del Athletic Club a las 16:15, el Atlético de Madrid se desplazará a Elche para enfrentar al conjunto ilicitano a las 18:30 y el día lo cerrará el encuentro entre Real Madrid y Deportivo Alavés a las 21:00.

Mientras que el domingo 29 de noviembre el Valencia CF recibirá a CA Osasuna a las 14:00, el FC Barcelona visitará al RC Deportivo a las 16:15, el Villarreal viajará a Vigo para enfrentarse al RC Celta a las 18:30 y la Real Sociedad recibirá al Sevilla FC a las 21:00. La jornada terminará el lunes 30 de noviembre con el enfrentamiento entre el RCD Espanyol y el Getafe CF en el RCDE Stadium a las 21:00.