El fútbol español se une en homenaje a Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F rendirán homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente, durante la próxima jornada, que se disputa desde este viernes hasta el lunes. Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

En LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo". Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes y depositarán una ofrenda floral en su memoria. A continuación, se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

El recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego.

El minuto de silencio y la interrupción en el minuto 9 se extenderá además a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días, para que el homenaje alcance a todos los niveles del fútbol español.

Además, el sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas (hora canaria, 19:00 horas en la península), el CD Tenerife celebrará en el estadio Heliodoro Rodríguez López un solemne homenaje en recuerdo del jugador, abierto a toda su afición. El acto podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion y del canal oficial de YouTube de LaLiga, además de en los canales de la RFEF.

Esta iniciativa, trasladada a clubes, jugadores y jugadoras, pretende ser un reconocimiento y sentido homenaje de este deporte en todos los estadios, como la mejor manera de honrar la memoria del jugador fallecido.

"Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece", explican.

La RFEF, LaLiga y Liga F reiteraron sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife, a quienes acompañan "en estos difíciles momentos".

Por otra parte, quedan aplazados tres encuentros de la jornada de LaLiga Hypermotion: CD Castellón – SD Eibar, Granada CF – CD Tenerife y FC Andorra – RCD Mallorca. Por su parte, Liga F Moeve aplazará el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés. Las nuevas fechas se comunicarán próximamente.