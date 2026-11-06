España lleva meses viendo cómo Marruecos le come terreno a pasos agigantados en la organización del Mundial 2030, ante la total inacción de Pedro Sánchez y la Real Federación Española de Fútbol, insólitamente incapaces de imponer la hegemonía de nuestro país en un proyecto del que Rabat era, en origen, un mero invitado. Y ante esta situación de sumisión en la que España, de nuevo, sería la gran perjudicada, el Partido Popular se ha plantado.

La inercia del Ejecutivo y la debilidad de la RFEF han volteado por completo las posiciones de poder: España ha pasado de encabezar con autoridad la candidatura tripartita a quedar relegada a un segundo plano, mientras Marruecos hace valer sus históricas y profundas alianzas con la FIFA —engrasadas desde la era de Sepp Blatter y prolongadas con Gianni Infantino— para arrebatar la gran final. Ante este escenario de sometimiento, las principales figuras del PP han cerrado filas con una postura categórica: si la FIFA concede el partido definitivo al estadio de Casablanca en detrimento del Santiago Bernabéu o el Camp Nou, España debe retirar formalmente su coorganización.

El encargado de asestar el primer golpe mediático fue el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En una intervención en el programa El Chiringuito, el presidente del PP fue tajante al ser preguntado sobre si retiraría a España de la organización en caso de que el choque definitivo se juegue en suelo alauita: "La respuesta es que sí".

🏆❌ "Si Marruecos se queda la final, ESPAÑA DEBE RENUNCIAR a la ORGANIZACIÓN del MUNDIAL". 👀 @NunezFeijoo, presidente del @ppopular, y su propuesta si es presidente de España. 🎙️ Entrevista con @Gonzademarto. pic.twitter.com/zgnSs6HCCt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2026

Feijóo recordó que España fue, junto a Portugal, el país que impulsó originalmente el proyecto antes de la incorporación de Marruecos, y subrayó el peso deportivo de nuestra nación: "España es la primera potencia mundial en fútbol y actual campeona del mundo tanto en categoría masculina como femenina. España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Donde es lo justo, lo oportuno y es indiscutible. España es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito. Lo hemos demostrado. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial".

El sosiego del Gobierno ante las ambiciones de Rabat

La contundencia de Feijóo ha tenido réplica inmediata a primera hora de la mañana por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el plató de Ana Rosa Quintana, la dirigente madrileña ha secundado al cien por cien la postura de la dirección nacional del partido: "Feijóo no ha podido estar más acertado. Si nos van a robar el Mundial en la cara, que no cuenten con nosotros para organizarlo". Ayuso cargó duramente contra la pasividad y el soslayo habitual del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de defender las infraestructuras, el impacto económico y el orgullo nacional. Para la presidenta autonómica, la entrega del evento estrella de la FIFA a Marruecos no sería un mero revés deportivo, sino el enésimo episodio de capitulación de la diplomacia sanchista ante Marruecos.

Mientras el Partido Popular fija una posición de fuerza para exigir a la FIFA el lugar que le corresponde a la vigente campeona de Europa y del Mundo, las filas socialistas continúan en un perfil bajo de preocupante sumisión. Desde el Gobierno de Sánchez se ha evitado en todo momento entablar un choque diplomático, prefiriendo la inacción mientras Marruecos invierte fortunas en megaproyectos como el gran estadio de Ben Slimane para convencer a Gianni Infantino o incluso se atreve a decir públicamente que la final se va a disputar en Rabat donde están construyendo un estadio con capacidad para más de 100.000 personas.

En la ofensiva coordinada del PP, con sus intervenciones en la televisión, tanto Feijóo como Ayuso envían un mensaje al Palacio de la Moncloa, pero sobre todo a los votantes de las próximas elecciones. El PP viene a decir que si quieren un Gobierno que defienda los intereses de su país, si quieren, porque son aficionados al fútbol además, un Gobierno que pelee por tener los mejores partidos, el PP es su Gobierno y no el PSOE, que se vende a Marruecos. España no se prestará a ser un mero comparsa secundario ni a financiar un Mundial cuya joya de la corona pretenda ser regalada a Marruecos.