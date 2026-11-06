La retirada de la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, la renovación de Raphinha en el Barcelona y la continuidad de la jornada de Liga a pesar de lo que pedía AFE, han sido los principales temas de la tertulia de El Primer Palo con Juanma Rodriguez y con Dani Blanco, Paul Tenorio y David Sánchez como contertulios,

La retirada de Cristiano de la selección fue tratada con el periodista portugués Gonçalo Giestas. "Es una institución y le ha faltado marcar el gol 1000 con la selección". David Sánchez dijo que "el tema lo ha llevado muy mal la federación" y Paul Tenorio fue tajante. "Jorge Jesus ha impedido un homenaje de época".

La renovación de Raphinha en el Barcelona hasta 2030 fue el tema que trató Marçal Lorente desde la ciudad Condal. "Ha habido recado a la prensa porque muchos no le veian como buen futbolista". Dani Blanco recordó que "las dos primeras temporadas del brasileño fueron malas" aunque David Sánchez matizó. "En el Leeds este chico lideraba, era un jugador brutal y no sé si sabían como era el futbolista".

Al final la AFE sugirió que la jornada se suspendiese pero la Liga mantiene toda la jornada intacta. "Era una tontería suspenderla. El sentido común decía que se jugara. Es el mejor homenaje que se le puede hacer a Jesús", dijo David Sánchez