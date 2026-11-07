La afirmación de que alguien ha salvado muchas vidas, por lo general, suele ser pretenciosa. Aunque, en ocasiones, es cierta. Y dentro del mundo del deporte, también. Sin embargo, pocas veces esa frase adquiere tanto sentido como en la historia de hoy. Como en nuestro protagonista de hoy. Un futbolista olímpico, neerlandés, que en su faceta de doctor logró uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. Y que, efectivamente, con él salvó vidas. Muchas vidas.

Es la historia de Louis Otten, nacido en Rijswijk, Holanda, el 5 de noviembre de 1883. Dos obsesiones entran en su cabeza desde pequeño: el fútbol y la medicina. Y compagina ambas en su juventud.

En el fútbol Otten se desempeña como zaguero. Y destaca rápido. A los 20 años ya es titular con el Quick Den Haag, con el que ganaría la liga de 1908 -la única que tiene el club en toda su historia- y la Copa de 1911. Aunque su mayor éxito llegaría con la selección neerlandesa: la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1908. Llegaría a ser capitán de la Oranje. Por lo que no hablamos, ni mucho menos, de un futbolista cualquiera...

Pero la gloria, la eternidad, la lograría a través de la medicina.

Retirado del fútbol en 1912, tras cinco temporadas más en el ADO Den Haag, pasa a ejercer como médico. Aunque siempre centrado en una faceta más científica. Explorando la creación de una vacuna contra la peste.

En los años 30 es enviado a las Indias Orientales -actualmente Indonesia-, una zona gravemente afectada por la peste bubónica. La misma, recordemos, que había matado un tercio de la población europea siglos atrás. Continuando con sus estudios, y tras varios intentos, en 1934 Louis Otten lo logra. Da con la vacuna. Es exitosa. Inmuniza a todos los pacientes. Dicho con otras palabras: gracias a su vacuna, salva a miles y miles de personas en toda Indonesia. Salva sus vidas.

Rápidamente la noticia recorre el mundo. Y tras ella, la medicina, la vacuna que había descubierto nuestro protagonista. Desde entonces, es todo un referente de la lucha contra esta enfermedad.

Y aunque su nombre haya quedado para la posteridad, con diferentes reconocimientos en el campo de la medicina e incluso más allá, no puede decirse lo mismo de su vida. Porque al estallar la Segunda Guerra Mundial Louis Otten, que aún se encontraba en las Indias, es capturado por el Ejército japonés, que ocupa buena parte del país. Otten pasa un año entero en un campo de concentración nipón.

Sobrevive, regresa a Holanda, pero su salud está muy mermada. Y un año más tarde, el 7 de noviembre de 1946, fallece.