Una obra maestra de Alberola Rojas

En tiempos complejos para el colectivo arbitral y para este CTA que necesita, en algunas cosas, una reforma considerable, parece reconfortante que aparezcan tipos como Javier Alberola Rojas para pitar un partido de máxima exigencia y mostrar al mundo entero un arbitraje sublime. Me parece el mejor árbitro de la categoría de largo y este domingo ha demostrado en el Metropolitano un aura de árbitro especial.

Mandón pero sin chulería, explicando a los jugadores que él es el que manda en el terreno de juego. Haciendo ver que las decisiones son por algo, explicando a los capitanes situaciones que podría no explicar. Haciendo un arbitraje desde lo emocional, pudiendo sacar amarillas pero reservándoselas porque prefiere ser cauto, entender al futbolista. Hacer un arbitraje modélico. Fuera de lo estrictamente reglamentario para hacer un partido entendible a los futbolistas. Eso es interpretar el reglamento algo que, desgraciadamente, se ha perdido hace tiempo.

Alberola pudo sacar en los primeros veinte minutos del Atlético – Barcelona de este domingo tres tarjetas que otro árbitro hubiera sacado sin despeinarse. Una protesta de Yamal, otra de Koke y una falta de Baena clara a Fermín. No lo hizo porque prefirió en todas entender el juego, meterse al futbolista en el bolsillo con decisiones que, explicándoselas, bajan la revolución de los jugadores en el terreno de juego. Y no hubo protestas. Simplemente se hizo respetar.

Porque a no ser que sean decisiones muy llamativas o tarjetas muy claras, Alberola prefiere hablar, que no se le vaya el partido. Prefiere que haya alguna protesta de más si luego se calma la cosa. Alberola es un árbitro que impone ya con su físico y eso le hace tener un aspecto mandón pero hace tiempo que se moldea como el mejor árbitro de lo que hay ahora mismo.

En breve será árbitro Élite de la Federación, mantendrá su internacionalidad y seguirá pitando en Champions donde ha debutado con éxito esta temporada. Si sigue por este camino hará historia en el arbitraje ya que tiene aun diez años hasta la teórica edad de jubilación aunque hace dos, esos 45 años quedaron atrás y un colegiado puede estirar algo más su etapa como colegiado en activo.

Su debut en la temporada de la pandemia, la 19-20, con sólo 28 años, ya fue un furor en el mundo del arbitraje. Estábamos ante uno de los árbitros más jóvenes en debutar y ya ofrecía cantidad de cosas buenas. Colocación, saber esta, diálogo. Un árbitro de categoría.

Por supuesto para leer este artículo se recomendaría ser algo objetivos. Absténganse de leerlo, si no quieren pasar un mal rato, miembros exacervados de forofismos insanos dentro del mundo del fútbol. Esos que, con razón a veces, sin ella la mayoría, valoran al colectivo arbitral español como nefasto. Nada más lejos de la realidad y éste es un buen ejemplo

Habrá gente que te recuerde esta jugada o aquella en la que Alberola perjudicó a Barcelona, Madrid o Atlético. Yo digo que las habrá pero que el arbitraje de este pasado domingo fue excelente. De lo mejor que he visto en los últimos tiempos.