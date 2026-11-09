El Oviedo despide por sorpresa a su técnico y ficha a Raúl

El Real Oviedo ha decidido destituir a Julián Calero como entrenador del primer equipo y poner fin a la vinculación de todo su cuerpo técnico. La decisión, anunciada oficialmente este lunes, llega en un momento inesperado, apenas dos días después de la victoria de los asturianos frente al Cádiz (1-2) y cuando el equipo se encuentra a un solo punto de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Al parecer, Raúl González Blanco, histórico futbolista del Real Madrid y exentrenador del Castilla, será el encargado de asumir las riendas del conjunto carbayón.

El despido pone fin a una etapa que comenzó el pasado verano, cuando Calero aterrizó en Oviedo después de conseguir el ascenso a Primera División con el Levante. El técnico madrileño tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero el Grupo Pachuca, máximo accionista de la entidad asturiana, ha decidido prescindir de sus servicios tras analizar la trayectoria del equipo y los últimos resultados. Según la información facilitada, el presidente del grupo, Jesús Martínez, ha sido quien ha ordenado su salida.

El club comunicó la decisión a través de una nota oficial en la que confirmó también la salida de los colaboradores del entrenador. "El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Julián Calero como entrenador del primer equipo. El técnico oviedista, con contrato hasta el 30 de junio 2027, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", anunció la entidad.

Asimismo, el Oviedo quiso agradecer al técnico y a sus ayudantes el trabajo realizado durante estos meses: "El Real Oviedo quiere agradecer a Julián Calero y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional".

La victoria ante el Cádiz no salva a Julián Calero

La destitución resulta especialmente llamativa porque llega después de que el Oviedo recuperase la senda de la victoria en el Nuevo Mirandilla. Los goles de Estanis Pedrola e Ilyas Chaira permitieron al conjunto asturiano imponerse por 1-2 al Cádiz en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Un resultado que parecía dar aire al entrenador y devolver cierta tranquilidad al equipo, pero que finalmente no ha sido suficiente para mantener su puesto.

Calero llegaba a ese encuentro muy cuestionado después de dos tropiezos consecutivos que habían aumentado el malestar de la propiedad. Primero llegó la eliminación de la Copa del Rey frente al Numancia, equipo de Segunda Federación, que apeó a los carbayones en la tanda de penaltis después de un partido que terminó 3-3 y en el que quedaron en evidencia los problemas defensivos del Oviedo.

Posteriormente, el equipo recibió a Las Palmas en el Carlos Tartiere con el objetivo de conseguir tres puntos que le permitiesen acercarse a los seis primeros puestos. Sin embargo, el conjunto canario fue superior durante buena parte del encuentro y se llevó la victoria por 2-3. Aunque los asturianos reaccionaron en la segunda mitad, el esfuerzo no fue suficiente para evitar una derrota que terminó de deteriorar la relación entre Calero y los responsables del club.

La victoria en Cádiz no ha cambiado, por tanto, los planes de la propiedad. El Oviedo ocupa la novena posición de la clasificación, con 21 puntos después de 13 jornadas, y mantiene opciones de meterse en la pelea por el ascenso. En sus últimos cinco encuentros había conseguido tres victorias, un empate y una derrota.

Raúl González toma las riendas del Oviedo

A falta de oficialidad, parece que el elegido para sustituir a Calero es Raúl González Blanco, una de las grandes figuras de la historia del Real Madrid. El exdelantero afrontará en el banquillo asturiano su primer gran desafío en el fútbol profesional después de una larga etapa vinculada a la cantera madridista y al Castilla.

Su perfil convence especialmente a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, por su trayectoria, personalidad y manera de entender el fútbol. Además, existe un vínculo familiar entre el nuevo técnico y la entidad ovetense: su hijo Héctor González juega en el Vetusta, el filial del Real Oviedo, al que llegó el pasado verano después de su paso por el Cádiz.

Raúl tendrá poco tiempo para preparar su estreno. Su primer partido al frente del equipo será el próximo sábado, a las 21:00 horas, en el Carlos Tartiere, frente al Girona. El conjunto catalán llegará a la cita empatado a puntos con los asturianos después de perder este fin de semana ante el Almería.

El nuevo entrenador dispondrá de toda la semana para trabajar en El Requexón y preparar un encuentro importante para las aspiraciones de ascenso del Oviedo. La exigencia será elevada desde el primer momento: mantener al equipo en la pelea por regresar a Primera División y recuperar la regularidad que no ha conseguido encontrar durante la etapa de Julián Calero.