Xavi lanza un contundente alegato por un jugador del Barça: "no recibe el reconocimiento que merece"

Xavi Hernández ha vuelto a poner en valor la figura de Frenkie de Jong. El actual seleccionador de Países Bajos ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para reivindicar el papel del centrocampista del FC Barcelona, al que considera uno de los futbolistas más completos del panorama internacional. Para el técnico, el neerlandés no recibe todo el reconocimiento que merece, especialmente por parte de la afición.

"De Jong no recibe el reconocimiento suficiente, pero no por parte de los entrenadores. Si les preguntas, dirán que es el mejor. Ellos ven a Frenkie cada día", aseguró Xavi, en unas declaraciones recogidas por Sport. El entrenador quiso destacar así la diferencia entre la percepción que se tiene del futbolista desde fuera y la valoración de quienes conocen de primera mano su rendimiento y sus capacidades.

El técnico también quiso subrayar la importancia que tendrá el azulgrana en su proyecto con la selección neerlandesa. La confianza entre ambos es evidente, especialmente después de la etapa que compartieron en el Barcelona. "De Jong me conoce a mí y conoce a los integrantes del cuerpo técnico de la selección. Conoce nuestra filosofía y será un jugador importante. Tiene todas las cualidades necesarias para ofrecer un buen rendimiento, y además es un líder", explicó.

Xavi no ve incompatibilidad entre De Jong y Veerman

Otro de los asuntos que abordó el seleccionador fue la posibilidad de juntar a Frenkie de Jong con Joey Veerman en el centro del campo. Una opción que algunos podrían considerar complicada por las características de ambos futbolistas, pero que Xavi defiende sin ninguna duda.

Para argumentarlo, recurrió a su propia experiencia como jugador del Barcelona y recordó las dudas que existían sobre su compatibilidad con Andrés Iniesta: "Muchos decían que Iniesta y yo no podíamos jugar juntos. ¿Os lo podéis creer? Pero mirad lo que sucedió después".

El mensaje del técnico es claro: el talento no debería convertirse en un problema a la hora de construir un centro del campo. Xavi considera que De Jong y Veerman pueden complementarse y que ambos tienen calidad suficiente para compartir protagonismo.

Con estas palabras, el entrenador vuelve a reivindicar a un futbolista cuya influencia en el juego va mucho más allá de las estadísticas. Frenkie de Jong sigue siendo una pieza de enorme valor para el Barcelona y ahora Xavi quiere convertirlo también en uno de los líderes de su nueva selección neerlandesa.