La victoria del Barcelona en el Metropolitano, la del Madrid en Valencia y la llegada de Raúl como entrenador al Oviedo han marcado la tertulia de El Primer Palo con JUanma Rodriguez que ha tenido como contertulios a Paul Tenorio, Sergio Valentín, Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Dani BLanco.

Sobre el triunfo del Barcelona destaca la visión de todos los contertulios poniendo en valor la victoria del Barcelona. Sergio Valentín decía "tiene mucho mérito el triunfo porque es un golpe en la mesa" y Paul Tenorio destacaba "las dos caras del Barcelona, mal en la primera parte y bien en la segunda".

Para Isra IÑiguez " el demérito del Atlético también es importante porque la primera parte había sido buenísim". Dani Blanco matizó "veo que hay momentos que al Barcelona le cuesta controlar. Un equipo fuerte en Europa te manda a casa en abril".

Sergio Fernández era más contundente "El Barcelona no puede ir así por Europa. Para la Liga te vale pero para Europa estás vendido".

Los contertulios vieron bien al Madrid en Valencia. Paul Tenorio manifestaba que "es el mejor equipo ahora d elos tres grandes. El más seguro" a lo que Isra Iñiguez le adevertía "cuidado que en Atenas el otro dia se vio una versión debilitada". Sergio Valentín volvió a incidir en Vinicius "¿Cómo ha jugado el Madrid estos partidos con Vinicius?, mal y bien sin él"

Sergio Fernández decía "en un equipo grande no es necesario defender con muchos. Hay calidad de sobra para no hacer caso a aquellos que dicen que todo el mundo tiene que tener sacrificio. Eso es mentira"

Otro de los grandes temas en el programa fue el grupo Pachuca y su visión del Real Oviedo. Conoce muy bien el tema Sergio Fernández que dijo que "ha habido ocho entrenadores en cuatro años. Es una barbaridad. Nsadie aguanta esto. Raúl, que a mi me merece todo el respeto como entrenador tiene el riesgo de ser un número más porque ahora el equipo no estaba para echar a Calero"