La Comunidad de Madrid da el primer paso para quitarle al Rayo la concesión de Vallecas

La Comunidad de Madrid tiene prácticamente despejado el camino para retirar al Rayo Vallecano la concesión del estadio de Vallecas. La Comisión Jurídica Asesora ha dado luz verde a la extinción de dicha concesión al considerar suficientemente acreditados los incumplimientos del club en sus obligaciones como gestor del recinto. El dictamen supone un nuevo y contundente revés para la entidad franjirroja y deja al Gobierno regional a las puertas de ejecutar una decisión que lleva meses sobre la mesa.

El pronunciamiento de este órgano consultivo era la última pieza que necesitaba el Ejecutivo regional para completar el procedimiento administrativo. Y su conclusión no deja demasiado margen a la interpretación: la extinción de la concesión es "procedente" y constituye una medida "proporcionada" ante los incumplimientos detectados.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la sesión celebrada el pasado 28 de octubre, sostiene que han quedado acreditadas de manera suficiente las deficiencias del concesionario en distintas obligaciones recogidas en el título concesional. Entre ellas figuran cuestiones tan elementales como el mantenimiento y la conservación de las instalaciones, las inspecciones preceptivas y las condiciones de seguridad del estadio.

No se trata, por tanto, de una discrepancia burocrática ni de una mera cuestión de papeleo entre la Administración autonómica y el club que preside Raúl Martín Presa. El problema afecta directamente al estado de una instalación pública en la que cada fin de semana se congregan miles de aficionados.

Un estadio bajo sospecha y un expediente demoledor

La Comisión Jurídica Asesora también ha tenido en cuenta que, desde la apertura del expediente de extinción, se han producido mejoras en el estado del recinto. Sin embargo, lejos de considerar que esas actuaciones desvirtúan los motivos que llevaron a la Comunidad a intervenir, el organismo consultivo entiende que la subsanación parcial de las deficiencias confirma precisamente que los incumplimientos existían cuando se inició el procedimiento.

Es decir, que llegar tarde a reparar lo que debía haberse mantenido en condiciones no borra las responsabilidades anteriores. Además, el dictamen subraya que las mejoras únicamente han afectado a una parte de las deficiencias detectadas, por lo que no considera que exista motivo para frenar la extinción de la concesión.

El origen de este conflicto se remonta al pasado 27 de julio, cuando el Gobierno regional decidió incoar el expediente y suspender cautelarmente la concesión del estadio. La situación del recinto, según argumentó entonces la Comunidad de Madrid, comprometía tanto la seguridad como la operatividad de las instalaciones y obligaba a acometer reformas urgentes.

La decisión tuvo consecuencias deportivas inmediatas. El Rayo se vio obligado a abandonar temporalmente Vallecas y disputar sus primeros encuentros de Liga en el estadio de Butarque, en Leganés, lejos de su afición y de su escenario habitual. Una situación que generó un considerable malestar entre los seguidores franjirrojos.

La medida cautelar se levantó a finales de septiembre, permitiendo al equipo regresar a su estadio. Pero aquella vuelta al barrio ni mucho menos significaba que el conflicto estuviera resuelto. El procedimiento administrativo seguía su curso y ahora cuenta con un dictamen jurídico que respalda la decisión de retirar al club la concesión.

El Rayo podrá seguir jugando en Vallecas

La Comunidad de Madrid dispone ahora hasta el 27 de marzo de 2027 para dictar la orden definitiva que resuelva el procedimiento de extinción. Según fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte citadas por EFE, ese es el plazo del que dispone el Ejecutivo autonómico para culminar el proceso.

La rescisión, sin embargo, no supondrá que el Rayo tenga que buscar inmediatamente otro estadio. El Gobierno regional contempla establecer un periodo transitorio durante el cual el equipo podrá continuar disputando sus partidos en Vallecas hasta que exista un nuevo concesionario. Y hay una condición importante: el futuro adjudicatario deberá garantizar que el Rayo pueda seguir utilizando el recinto si así lo desea. Para ello se establecería un canon económico mediante un "pacto independiente", tal y como explicó semanas atrás el consejero Mariano de Paco.

La cuestión es que el club podría perder la concesión de un estadio que ha sido su casa durante décadas, aunque no necesariamente su derecho a jugar en él. Una solución que pretende separar la gestión de las instalaciones de la actividad deportiva del equipo.

El dictamen jurídico deja así al Rayo en una situación comprometida. La pelota está ahora en el tejado de la Comunidad de Madrid, que deberá convertir el respaldo jurídico en una resolución definitiva. Vallecas seguirá siendo, al menos de momento, el escenario de los partidos franjirrojos. Pero la gestión del estadio tiene cada vez menos papeletas para continuar en manos del club de Martín Presa.