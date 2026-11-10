La Justicia da un paso definitivo para el ingreso en prisión de Santi Mina

El futuro judicial de Santi Mina está cada vez más cerca de resolverse. La Audiencia Provincial de Almería ha dado un nuevo paso para hacer efectiva la condena de cuatro años de cárcel que pesa sobre el exdelantero por un delito de abuso sexual a una mujer en junio de 2017, en Mojácar (Almería).

Según la resolución judicial, la Sección Tercera de la Audiencia ha iniciado la ejecución de la sentencia y ha concedido un plazo de diez días a la defensa del futbolista para presentar las alegaciones que considere oportunas sobre el cumplimiento de la pena. Una vez concluido este trámite, el siguiente movimiento será emitir un mandamiento para que Mina ingrese voluntariamente en el centro penitenciario que elija.

La condena, que ya es firme, fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre de 2026, después de que los magistrados rechazaran el recurso presentado por la defensa del jugador, que solicitaba su absolución al considerar que había existido un error sobre el consentimiento de la víctima. El Alto Tribunal descartó este argumento y mantuvo los cuatro años de prisión.

Los hechos se remontan al 18 de junio de 2017, cuando Mina abusó sexualmente de una mujer en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca de Mojácar. La sentencia consideró probado que el futbolista realizó dos actos sexuales sin el consentimiento de la víctima.

Doce años sin acercarse a la víctima y una indemnización de 25.000 euros

La entrada en prisión no es la única consecuencia judicial a la que tendrá que hacer frente el exjugador. La Audiencia también le ha requerido para que se pronuncie sobre el cumplimiento de la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de doce años.

Además, el futbolista deberá afrontar el pago de una indemnización de 25.000 euros por los daños morales ocasionados. Esta cantidad quedó fijada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajara la indemnización inicial de 50.000 euros.

Por otro lado, el Tribunal Supremo también rechazó el recurso presentado por la acusación particular, que solicitaba elevar la condena hasta los ocho años de prisión por considerar que los hechos debían calificarse como un delito de agresión sexual con penetración.

Un futuro deportivo marcado por la condena

La situación judicial de Santi Mina supone un nuevo capítulo en la trayectoria de un futbolista que llegó a ser uno de los nombres destacados del fútbol español. Formado en la cantera del Celta de Vigo, también pasó por el Valencia y posteriormente por el fútbol saudí, donde militó en el Al-Shabab. El conjunto gallego rescindió unilateralmente su contrato en agosto de 2023, tras conocerse la condena. Desde entonces, su carrera deportiva ha quedado marcada por el procedimiento judicial.

Ahora, con la sentencia firme y los trámites de ejecución en marcha, el ingreso en prisión se presenta como el siguiente paso del proceso. La decisión definitiva sobre su entrada en el centro penitenciario queda pendiente de las actuaciones que adopte la Audiencia Provincial de Almería.