El emocionante gesto de Vinicius con Zaher, el niño que perdió las dos piernas en un ataque con drones

La historia de Zaher ha llegado hasta uno de los futbolistas más importantes del mundo. Vinicius Junior ha protagonizado un emocionante gesto con este niño sudanés de 13 años, que perdió las dos piernas en un ataque con drones en 2024, en plena guerra de Sudán. El brasileño, después de conocer su historia y saber que es su gran ídolo, ha querido mandarle un mensaje muy especial que ha terminado con una invitación difícil de olvidar: acudir al Santiago Bernabéu para conocerle en persona y pasar un día juntos.

El futbolista del Real Madrid ha enviado un vídeo personal al pequeño a través de la BBC, que había dado a conocer su historia. «Me han contado tu historia. Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti», comienza diciendo Vinicius en la grabación. Unas palabras con las que el brasileño ha querido transmitirle todo su apoyo y animarle a seguir adelante. «Espero que puedas hacer un buen uso de tus prótesis, que puedas volver a jugar al fútbol y encontrar la felicidad, porque te lo mereces», añade el delantero madridista.

Pero el mensaje guardaba una sorpresa todavía mayor. «Me gustaría que vinieras a un partido del Real Madrid y que pasáramos el día juntos», le propone Vinicius, haciendo realidad uno de los mayores deseos del pequeño: conocer a su futbolista favorito.

La historia de Zaher: perdió las dos piernas en un ataque con drones en Sudán

La vida de Zaher cambió radicalmente en 2024. El niño se encontraba junto a su madre, Habibah, en Jartum, la capital de Sudán, cuando ambos quedaron atrapados en un ataque con drones en medio del conflicto armado que asola el país. El pequeño sufrió heridas gravísimas y acabó perdiendo las dos piernas.

Su madre recuerda con enorme dolor aquel momento. «Le miré y estaba sangrando. Había sangre por todas partes», relató en el reportaje de la BBC. Una experiencia traumática que dejó a Zaher sin poder hacer algo que siempre había formado parte de su vida: jugar al fútbol. A pesar de las dificultades, el pequeño nunca abandonó su sueño de volver a caminar y recuperar, en la medida de lo posible, la vida que tenía antes del ataque. Su historia empezó a difundirse internacionalmente y consiguió movilizar numerosas muestras de solidaridad.

Zaher y su madre se trasladaron a El Cairo, en Egipto, donde el niño pudo someterse a una intervención y comenzar un largo proceso de rehabilitación. Gracias a las nuevas prótesis y al trabajo de los profesionales sanitarios, ha conseguido volver a ponerse en pie e incluso dar patadas a un balón.

La emocionante reacción de Zaher al mensaje de su ídolo

Cuando Zaher descubrió que Vinicius había querido dirigirse personalmente a él, su emoción fue enorme. El pequeño no ocultó la alegría que le había provocado recibir el mensaje de uno de sus grandes referentes. «Decidle que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho», respondió el niño después de escuchar las palabras del brasileño.

Ahora queda pendiente concretar cuándo podrá viajar a Madrid para cumplir su sueño. La invitación de Vinicius le abre la posibilidad de conocer en persona al futbolista al que tanto admira y vivir una jornada inolvidable en el Santiago Bernabéu.

Un gesto que va mucho más allá del fútbol. Para Zaher, el mensaje de su ídolo supone una nueva dosis de ilusión después de una historia marcada por la guerra, el sufrimiento y una recuperación extraordinaria.