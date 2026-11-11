El Golden Boy de Pau Cubarsí prolonga el protagonismo del talento joven de LALIGA en Europa

Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, ha sido reconocido con el Golden Boy 2026, el galardón que concede el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista menor de 21 años de Europa. El central, de 19 años, se incorpora así al palmarés de un premio que, en los últimos años, ha tenido una destacada presencia de futbolistas de LALIGA.

Con la victoria de Cubarsí, cinco de las últimas seis ediciones del Golden Boy han recaído en jugadores de clubes de la competición española. El defensa azulgrana sigue los pasos de Pedri (2021), Gavi (2022), Jude Bellingham (2023) y Lamine Yamal (2024), reforzando el protagonismo de LALIGA en uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol europeo.

Esta presencia también se refleja en el palmarés histórico del premio. De los 24 futbolistas que han conquistado el Golden Boy desde su creación en 2003, un total de 14 han jugado en LALIGA en algún momento de su carrera, lo que representa el 58,3% de los ganadores. De ellos, nueve recibieron el premio mientras militaban en clubes de LALIGA, una lista en la que figuran nombres como Leo Messi, Sergio Agüero, Isco Alarcón y João Félix, y a la que ahora se suma Pau Cubarsí.

Por su parte, el FC Barcelona se consolida como el club con más ganadores en la historia del Golden Boy, con cinco futbolistas premiados: Leo Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022), Lamine Yamal (2024) y Pau Cubarsí (2026). Además, el zaguero azulgrana se convierte en el sexto futbolista español en conquistar este reconocimiento, tras Cesc Fàbregas (2006), Isco Alarcón (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) y Lamine Yamal (2024).

El reconocimiento al central del FC Barcelona llega después de una temporada en la que ha conquistado el título de LALIGA EA SPORTS con el conjunto azulgrana y el Mundial con la selección española, donde también fue elegido mejor jugador joven del torneo.

Formado en La Masía desde su llegada al FC Barcelona en 2018, procedente del Girona, Cubarsí debutó con el primer equipo en enero de 2024, bajo las órdenes de Xavi Hernández. Poco después disputó su primer encuentro como titular en LALIGA EA SPORTS frente al Real Betis. Desde entonces, ha ido ganando protagonismo en el conjunto azulgrana hasta consolidarse en el primer equipo y convertirse en uno de los defensas jóvenes más destacados del fútbol europeo.

Su elección como Golden Boy 2026 da continuidad a la presencia de futbolistas de LALIGA en este reconocimiento internacional, que en los últimos años ha distinguido tanto a jugadores formados en las canteras de clubes españoles como a jóvenes talentos que han desarrollado parte de su trayectoria en la competición.

El Golden Boy, cuya elección corre a cargo de periodistas de las principales publicaciones deportivas europeas y cuenta con el apoyo de la base de datos alemana Transfermarkt, se entregará oficialmente el próximo 14 de diciembre en una ceremonia que tendrá lugar en Turín (Italia).