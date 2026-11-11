Pedrerol invita a Alfredo Duro a abandonar 'El Chiringuito' por la huelga: "Si eres coherente, secúndala"

La actualidad futbolística quedó relegada a un segundo plano durante unos minutos en la última emisión de El Chiringuito de Jugones. Alfredo Duro aprovechó su presencia en el programa para lanzar un mensaje sobre la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, una iniciativa que no encontró el respaldo de Josep Pedrerol, al menos en lo que respecta a utilizar el espacio televisivo como plataforma de reivindicación.

El enfrentamiento se produjo poco después de la medianoche, mientras los colaboradores abordaban la ausencia de Lamine Yamal en la convocatoria de la selección española. Fue entonces cuando Duro decidió cambiar de asunto y dirigirse directamente a los espectadores para recordarles que la jornada de paro ya estaba en marcha.

"Quiero decir una cosa. Pasan ocho minutos de las doce de la noche. Quizá alguien se está preguntando qué hace Alfredo Duro sentado a estas horas hoy en el plató de El Chiringuito. No lo sé. Igual es mucho suponer", comenzó señalando.

El tertuliano continuó su intervención con una defensa del derecho a la huelga y una crítica a la falta de soluciones por parte de los responsables políticos. "Yo estoy aquí para recordaros que hoy ha comenzado hace ocho minutos una jornada de huelga en este país. Huelga general. Un derecho que nos asiste a todos. Por un problema que ni el Gobierno, ni la oposición ni nadie ha solucionado", manifestó.

Lejos de limitarse a recordar la convocatoria, Duro justificó su intervención apelando a su responsabilidad profesional. "Yo estoy aquí para informar, para contar lo que sea necesario para que la gente sepa lo que tenga que saber", añadió.

Que hace este secundando la huelga en directo ? Adiós Alfredo, duró lo que duró Hasta nunqui

pic.twitter.com/ONWZQakfXG — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 11, 2026

La respuesta de Pedrerol

El presentador no tardó en intervenir para establecer una distinción entre el ejercicio del derecho a la huelga y su utilización como asunto de debate dentro del programa. Pedrerol aseguró que respetaba plenamente la decisión de cualquier integrante del equipo que quisiera sumarse al paro, pero dejó entrever que no consideraba necesario convertir aquella reivindicación en el centro de la emisión.

"Es un tema individual. Si tú crees que te corresponde, tienes derecho y te apetece, te levantas y te vas. Y yo aplaudo la decisión de cualquier compañero que decida eso. Solo faltaría", respondió.

Para reforzar su argumento, Pedrerol recordó que los profesionales de los medios de comunicación cuentan con los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores. "En un medio, en un hotel y en un restaurante cualquiera tiene derecho a decir: 'Yo hoy no'", sostuvo.

El conductor de El Chiringuito insistió en que Duro tenía libertad para interrumpir su participación y abandonar su puesto. No obstante, también quiso dejar claro que el programa no iba a seguir la línea de otros espacios televisivos que estaban abordando la convocatoria.

"Si estás de acuerdo tú con hacer huelga, te levantas y oye, párate. Tú decides. Te levantas sin decir nada, te levantas y ya está. No pasa nada. Y cualquier compañero lo puede hacer también. Solo faltaría", explicó, antes de añadir: "Pero no hagamos tampoco un debate que está haciendo Horizonte ahora mismo o Código 10".

Un mensaje contundente al tertuliano

La discrepancia terminó con Pedrerol invitando a Duro a demostrar con hechos su posicionamiento. El presentador consideró que, si realmente quería participar en la huelga, lo consecuente era dejar de trabajar en lugar de continuar interviniendo en televisión.

"Alfredo, si eres coherente... pero campañas políticas, no. Secúndala. Sé coherente, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Alfredo, si quieres. Venga, cuídate mucho", sentenció.

El episodio concluyó con una última reflexión del presentador, que volvió a reivindicar la libertad individual de los trabajadores: "Claro que sí. Eso es, ves, el derecho de cada uno a hacer lo que quiera".

Así, una intervención que comenzó como un llamamiento de Alfredo Duro a la huelga general acabó provocando un desencuentro en directo con Josep Pedrerol, que se mostró dispuesto a respetar la decisión de su colaborador, pero no a transformar El Chiringuito en un foro de debate político.