Tensión entre Mbappé y Zidane en la selección francesa

La relación entre Zinédine Zidane y Kylian Mbappé en la selección francesa atraviesa sus primeras dificultades. Y eso que apenas han coincidido unos días, hasta que el jugador se lesionara ante Turquía y abandonara posteriormente la concentración francesa. Estamos hablando de Zidane, nuevo seleccionador, leyenda del fútbol francés, y el jugador más importante de la selección. El problema lo tiene Mbappé con Zidane, quien va a intentar rebajar la tensión que hay entre los dos. Es una información publicada en el diario L'Equipe.

Lejos de la sintonía que cabría esperar entre dos de las figuras más importantes de la historia reciente de Les Bleus, el vínculo atraviesa un momento de evidente fricción. El motivo del conflicto: la pizarra y la posición de Mbappé en el césped. Es sencillo de entender: Mbappé quiere jugar de delantero centro y Zidane le quiere en la banda izquierda, posición que ocupó ante Turquía, partido en el que Mbappé marcó y luego acabaría lesionado de la rodilla. Durante los primeros compases de la etapa de Zidane al frente del combinado nacional, el técnico optó por un dibujo en el que buscaba dar cabida a diferentes perfiles ofensivos. En esa pizarra, Zidane decidió apostar por Ousmane Dembélé como referencia en la punta de ataque (o en carriles donde ocupaba el carril central de finalización), mientras que a Mbappé se le relegaba o se le exigía partir escorado en la banda izquierda donde, entre otras cosas, se tenía que desgastar más en tareas defensivas.

Este planteamiento no sentó nada bien al delantero del Real Madrid. Mbappé considera que, como indiscutible líder y capitán del equipo, su sitio natural es el carril central y tener una libertad absoluta de movimientos que maximice su capacidad goleadora sin encorsetarle en tareas defensivas de banda. Zidane quiere priorizar un engranaje colectivo donde Dembélé actuaba más de delantero centro y esto restaba protagonismo al atacante madridista, hecho que generó un cruce de reproches y un enfriamiento notable en la comunicación directa entre ambos.

Aunque el técnico intentó limar asperezas de cara a este parón para reconducir el rumbo del vestuario, el clima de tensión soterrada sigue latente y, según L'Equipe, Zidane va a intentar reducir asperezas con Mbappé y le situará de nuevo como delantero centro, aprovechando la lesión de Dembélé. Sin embargo, será para el siguiente encuentro porque este jueves ante Italia, Mbappé no va a estar disponible por un nuevo contratiempo físico.

Mbappé arrastra molestias físicas que le han impedido ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros en la última sesión en Clairefontaine, viéndose obligado a realizar trabajo específico en el gimnasio. Debido a estas dolencias, el delantero no jugará el trascendental encuentro de este jueves ante Italia en San Siro. Este contratiempo, además, reaviva la preocupación en el entorno de la selección y en Valdebebas al recordar que el jugador ya se lesionó defendiendo los colores de Francia en compromisos anteriores.