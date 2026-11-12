Mario Jardel, el goleador que lo tuvo todo y acabó destrozado por el alcohol y la cocaína

Hubo un tiempo en el que Mario Jardel era uno de los delanteros más temidos del fútbol europeo. Un auténtico depredador del área, capaz de convertir en gol prácticamente cualquier balón que pasara cerca de sus botas o de su cabeza. Ídolo en Portugal, verdugo de algunos de los grandes equipos del continente y ganador de dos Botas de Oro, el brasileño lo tenía todo para convertirse en una estrella mundial. Sin embargo, su historia acabó convirtiéndose en un relato de talento desperdiciado, sufrimiento y autodestrucción. Ahora, muchos años después, ha decidido contar sin tapujos el infierno que vivió tras quedarse fuera del Mundial de Corea y Japón de 2002.

"A partir de ese momento, mi vida se acabó". Así de contundente se ha expresado Jardel en una entrevista publicada este jueves por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la que repasa uno de los episodios que marcaron para siempre su trayectoria profesional y personal. La decisión del entonces seleccionador brasileño, Luiz Felipe Scolari, de dejarle fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo fue un golpe que nunca consiguió asimilar y que, según reconoce, desencadenó su caída en una profunda depresión.

Para entender la dimensión de aquella frustración hay que recordar quién era Jardel en aquellos años. Conocido como Super Mario por sus aficionados, el delantero había alcanzado la cima del fútbol europeo gracias a una capacidad goleadora extraordinaria. En el Oporto se convirtió en una auténtica institución, con 168 tantos en 175 partidos durante cuatro temporadas. Su rendimiento le permitió conquistar dos Botas de Oro y despertar el interés de grandes clubes, entre ellos el Barcelona y el Milan.

Pero su mejor argumento para reclamar un puesto en Brasil era lo que había hecho inmediatamente antes de la cita mundialista. En la temporada previa al campeonato de Corea y Japón, Jardel había firmado 55 goles en 42 encuentros con el Sporting de Lisboa. Unos números estratosféricos que, sin embargo, no fueron suficientes para convencer a Scolari.

"Marcaba más goles que nadie y todavía no me explico por qué Scolari decidió no convocarme con Brasil para el Mundial de 2002", recuerda. El brasileño admite que aquella selección estaba repleta de futbolistas extraordinarios, pero considera que sus méritos justificaban, como mínimo, entrar en la lista. "Entiendo que aquella selección brasileña estaba llena de fenómenos, pero merecía al menos una convocatoria", lamenta.

Una caída que comenzó con la cocaína

Lo que vino después fue una caída vertiginosa. Entre 1996 y 2002, Jardel había vivido los mejores años de su carrera. A partir de entonces, su trayectoria deportiva perdió el rumbo y comenzó un peregrinaje por ocho países diferentes, con cambios constantes de equipo y una progresiva pérdida de protagonismo. Su breve paso por el Ancona italiano durante la temporada 2003-2004, en uno de los peores equipos que se recuerdan en la historia de la Serie A, fue uno de los episodios más difíciles de aquella etapa.

Pero el verdadero drama se encontraba lejos de los terrenos de juego. La depresión y los problemas personales terminaron abriendo la puerta a las adicciones. Jardel sitúa en el verano de 2003 el comienzo de su relación con la cocaína, una sustancia que terminó destrozando su vida cuando apenas tenía 30 años.

"En el verano de 2003 probé la cocaína. Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido", confiesa en la entrevista. El exfutbolista describe hasta qué punto llegó a perder el control: "Una vez estuve despierto durante una semana entera". La situación alcanzó un punto dramático cuando sufrió una sobredosis que estuvo a punto de acabar con su vida. "Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo", relata.

La ayuda de su familia para salir del infierno

De aquella época, el brasileño asegura conservar únicamente malos recuerdos. Su vida había dado un giro radical y el futbolista que unos años antes maravillaba a Europa se encontraba atrapado en un mundo del que parecía imposible escapar. Jardel reconoce que nunca llegó a recuperarse completamente desde el punto de vista psicológico, aunque asegura que hoy ha conseguido reconciliarse consigo mismo. La ayuda psiquiátrica y el apoyo de su familia fueron fundamentales para abandonar las drogas y comenzar una nueva etapa.

Su testimonio devuelve a la actualidad la historia de uno de los grandes goleadores de finales de los noventa y principios de los 2000. Un delantero que llegó a despertar el interés de los gigantes europeos, que conquistó Portugal a base de goles y que convirtió el área rival en su territorio particular.

Sin embargo, su mayor frustración no fue perder una final, quedarse sin títulos o ver cómo se apagaba su carrera. Fue no disputar nunca un Mundial con Brasil. Una herida que, según sus propias palabras, marcó el principio de una autodestrucción que estuvo a punto de costarle la vida.