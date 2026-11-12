Materazzi recuerda el cabezazo de Zidane tras la muerte de Jesús de Miguel: "¿Y si me hubiera pasado a mí?"

Han pasado veinte años desde aquel cabezazo que dio la vuelta al mundo, pero Marco Materazzi no olvida lo sucedido en la final del Mundial de Alemania 2006. El exdefensa italiano, protagonista junto a Zinedine Zidane de uno de los episodios más controvertidos de la historia del fútbol, ha vuelto a recordar aquella acción a raíz de la trágica muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que perdió la vida tras un choque con el portero del Andorra Jesús Owono. Un suceso que ha llevado al transalpino a reflexionar sobre las consecuencias que pudo haber tenido aquella agresión.

En una entrevista concedida este jueves a La Gazzetta dello Sport, el que fuera central del Inter de Milán ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del futbolista español y ha reconocido que la tragedia le hizo pensar inmediatamente en el cabezazo que recibió de Zidane durante la prórroga de aquella inolvidable final disputada en Berlín.

"La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", se pregunta Materazzi, que considera que aquel episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves que la expulsión del capitán francés.

Sus declaraciones llegan después de que el propio Zidane reconociera recientemente que no se siente orgulloso de aquella acción, aunque matizó que tampoco se arrepiente. Unas palabras que Materazzi considera contradictorias y que han vuelto a abrir una herida que, dos décadas después, parece seguir sin cicatrizar.

El cabezazo que cambió una final del Mundial

Todo ocurrió el 9 de julio de 2006, durante la prórroga de la final entre Italia y Francia. Zidane, que disputaba su último partido como profesional, perdió los nervios después de un intercambio de palabras con Materazzi y le propinó un violento cabezazo en el pecho. El árbitro argentino Horacio Elizondo terminó expulsando al francés, mientras Italia acabaría conquistando su cuarto título mundial en la tanda de penaltis.

Sobre el origen de aquella reacción existen diferentes versiones, aunque la más extendida apunta a un comentario del italiano sobre la hermana de Zidane. Materazzi habría respondido a una provocación previa del francés, que le ofreció regalarle su camiseta después del encuentro. Una conversación que terminó desencadenando una de las imágenes más recordadas del fútbol moderno.

Sin embargo, el italiano también ha revelado que ambos tuvieron una oportunidad de reconciliarse cuatro años después. Según explica, coincidieron en un hotel de Milán en noviembre de 2010, coincidiendo con un compromiso europeo del Real Madrid.

"Lo afronté y le di la mano", recuerda Materazzi, que asegura que Zidane respondió con aparente cordialidad: "No te preocupes, son cosas del pasado".

Una reconciliación frustrada y elogios inesperados

Aquella tregua, sin embargo, duró poco. El excentral sostiene que Zidane negó posteriormente que se hubiera producido ese encuentro y llegó a afirmar que Materazzi le había confundido con un aficionado.

"Es una pena. Hubo una oportunidad para hacer las paces, pero luego se echó atrás en todo", lamenta el italiano, que todavía parece dolido por aquella reacción.

Pese a las diferencias personales, Materazzi no escatima elogios hacia Zidane. Reconoce su extraordinaria calidad como futbolista y destaca especialmente su capacidad para gestionar vestuarios repletos de estrellas durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

También admite que siempre pensó que el francés estaba esperando el momento adecuado para hacerse cargo de la selección de su país.

Veinte años después, aquella final sigue persiguiendo a sus protagonistas. Para Zidane supuso una despedida amarga del fútbol profesional. Para Materazzi, un recuerdo imborrable que ahora, tras una tragedia sobre el césped, contempla desde una perspectiva muy diferente.