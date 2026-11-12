Pubill sentencia en el descuento y España mantiene su pleno en la Nations League (0-2)

España volvió a demostrar que sabe sufrir en tierras checas. La selección de Luis de la Fuente se llevó los tres puntos de Praga después de un encuentro incómodo, con frío, con alternativas, polémica arbitral y un desenlace que no llegó hasta el último suspiro. Álex Baena abrió el camino desde los once metros en la primera mitad y Marc Pubill puso la puntilla en el minuto 96 para cerrar una victoria por 0-2 ante República Checa.

Recordemos que el resultado permite a España prolongar su pleno de victorias en la Nations League y reforzar su posición al frente del grupo C antes del último compromiso frente a Inglaterra. Sin embargo, el marcador no debe esconder las dificultades que encontró el combinado nacional, especialmente durante una segunda parte en la que los checos tuvieron ocasiones muy claras para igualar el encuentro.

Desde el primer momento, España quiso hacerse con el control del balón. Los hombres de De la Fuente comenzaron dominando la posesión y buscando espacios en el entramado defensivo de una República Checa que, pese a su complicada situación en la clasificación, no estaba dispuesta a regalar nada. El frío de Praga también fue protagonista de los primeros minutos, aunque eso no impidió que la selección española asumiera la iniciativa.

Las primeras ocasiones llegaron pronto. Yeremy Pino y Ferran Torres participaron en los primeros acercamientos, mientras que Marc Cucurella probó fortuna desde fuera del área con un disparo que se marchó por encima de la portería de Kovar. España insistía, pero le faltaba precisión en los metros finales.

Huijsen tuvo una de las primeras oportunidades importantes con un cabezazo tras un saque de esquina de Ferran Torres. El central se elevó por encima de la defensa checa, pero su remate salió demasiado centrado y terminó en las manos del guardameta local.

La selección española encontraba espacios, aunque no terminaba de traducir su dominio en ocasiones suficientemente claras. Fabián Ruiz estuvo cerca de romper la igualdad con un disparo que se estrelló en el palo en el minuto 41, después de una buena combinación ofensiva. El rechace también generó protestas españolas por un posible penalti, pero el colegiado no señaló nada.

La recompensa llegaría poco después. En el minuto 37, el VAR había intervenido para revisar una posible mano de Ambros dentro del área. Tras la revisión, el árbitro señaló penalti y Álex Baena asumió la responsabilidad. El futbolista del Atlético de Madrid no falló desde los once metros y firmó el 0-1 con un lanzamiento ajustadísimo, imposible para Kovar. España se marchaba al descanso por delante, pero sin haber conseguido cerrar un partido que todavía tenía mucho que ofrecer.

🫡 𝑳𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 Baena. ¡El andaluz asume la responsabilidad y transforma el penalti para adelantar a España en Praga! #NationsRTVE #UNL 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/SrdCAzDtHx pic.twitter.com/S9Jd010Ox7 — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

El VAR y la reacción checa complican la noche española

La segunda mitad comenzó con una acción que parecía dejar el encuentro prácticamente encarrilado. Unai Simón encontró con un magnífico pase largo a Yeremy Pino, que resolvió con mucha calidad ante Kovar para celebrar el segundo tanto español en el minuto 47. Sin embargo, la alegría duró poco. El VAR revisó la posición del atacante y terminó anulando el gol por fuera de juego. Un jarro de agua fría para España.

Era un golazo... El tanto anulado a Yeremy Pino por fuera de juego tras una asistencia fantástica de Unai Simón. #NationsRTVE #UNL 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/SrdCAzDtHx pic.twitter.com/4M7ojnFWgm — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

Y lo que parecía una oportunidad para ampliar la ventaja terminó convirtiéndose en un aviso de lo que estaba por venir. República Checa dio un paso adelante y comenzó a encontrar situaciones de peligro, especialmente a balón parado.

Zima estuvo muy cerca del empate tras un saque de banda largo de Coufal. El central ganó la posición a Cucurella y conectó un remate que se marchó rozando el larguero. Poco después, Provod probó con un zurdazo que se envenenó tras tocar en Pedro Porro y pasó muy cerca del poste.

España había perdido parte del control y los locales comenzaron a creer en sus posibilidades. La defensa española tuvo que multiplicarse para bloquear hasta tres disparos consecutivos dentro del área en el minuto 63. Cucurella, incluso desde el suelo, consiguió evitar que uno de los remates encontrase portería.

Krejci también dispuso de una ocasión clarísima al cabecear completamente solo un saque de esquina, aunque su remate se marchó desviado. Los problemas defensivos de España en las acciones a balón parado eran cada vez más evidentes.

De la Fuente decidió mover el banquillo y dio entrada a Roberto Fernández y Mikel Merino por Ferran Torres y Yeremy Pino. El objetivo era recuperar presencia ofensiva y darle otro aire al equipo. Mientras tanto, los checos también introducían cambios para mantener su intensidad.

La expulsión de Krejci cambia el escenario

El encuentro entró entonces en una fase marcada por las intervenciones del VAR. En el minuto 68, Krejci vio una tarjeta amarilla por una falta sobre Roberto Fernández. Los jugadores españoles reclamaron una sanción mayor y el colegiado decidió revisar la acción.

🟥 ¡Se queda con diez Chequia! Krejci se va expulsado tras este agarrón a Roberto Fernández cuando era el último hombre. El colegiado tuvo que acudir al VAR para rectificar su decisión inicial, que había sido mostrar la tarjeta amarilla. #NationsRTVE #UNL 📺 Sigue el partido… pic.twitter.com/tRFnqIaRI1 — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

Tras acudir al monitor, el árbitro retiró la amarilla y mostró la tarjeta roja directa al futbolista checo. República Checa se quedaba con diez jugadores en un momento decisivo del encuentro.

La expulsión parecía despejar el camino para España, que encontró en Álex Baena una de sus mejores armas para intentar sentenciar. El centrocampista protagonizó una magnífica falta directa que obligó a Kovar a lucirse con una intervención extraordinaria. El guardameta checo volvió a ser protagonista poco después al sacar una mano espectacular a un disparo de Fermín López.

Pero España seguía sin encontrar el segundo gol y el partido conservaba una tensión innecesaria para los intereses nacionales.

La gran oportunidad checa llegó en el minuto 78. Un balón suelto dentro del área cayó en los pies de Hopi, que tenía todo a favor para superar a Unai Simón. Sin embargo, su zurdazo se marchó por encima del larguero. Fue el gran susto de la noche para los españoles y una ocasión que los locales difícilmente olvidarán.

Pubill aparece cuando España más lo necesitaba

Los últimos minutos fueron un ejercicio de resistencia para República Checa y de paciencia para España. Los de De la Fuente intentaron aprovechar su superioridad numérica, pero el marcador seguía siendo peligrosamente corto.

El descuento trajo nuevas oportunidades. Kovar volvió a evitar el gol español con una gran parada a Roberto Fernández después de una jugada que pasó por Baena y Cucurella. El delantero intentó resolver con un taconazo, pero no consiguió conectar bien y, en segunda instancia, se encontró con el guardameta.

Roberto volvió a rozar el tanto poco después, esta vez con un disparo que terminó estrellándose en el palo. España acumulaba ocasiones, pero la sentencia se resistía.

Baena y Pubill certifican la victoria de la @SEFutbol en la jornada 5️⃣ de la fase de grupos de la UEFA #NationsRTVE ⚽ 🇨🇿 Chequia 0️⃣ 🆚 2️⃣ España 🇪🇸 ⭕ Un partido bien controlado, que te hemos contado EN DIRECTO en @La1_tve y en @rtveplay. pic.twitter.com/DUiGmi4G0I — RTVE (@rtve) November 12, 2026

Hasta que apareció Marc Pubill. En el minuto 90+6, el futbolista español aprovechó un robo de balón cerca del área checa y no perdonó. Su disparo raso superó a Kovar y terminó con la incertidumbre. El 0-2 hacía justicia a la insistencia española y cerraba definitivamente el encuentro.

España se marcha de Praga con tres puntos más, mantiene su pleno de victorias y afrontará el último compromiso de la fase de grupos ante Inglaterra con la confianza de haber cumplido su objetivo. No fue una noche brillante ni mucho menos plácida, pero sí una nueva demostración de que esta selección tiene recursos para resolver incluso los partidos más incómodos.