El Comité de Disciplina castiga a Owono con 12 partidos por su entrada a Jesús de Miguel

Jesús Owono conoce su sanción tras la roja directa que vio por su entrada a Jesús de Miguel. El Comité de Disciplina de la RFEF sanciona al portero del Andorra con 12 partidos de suspensión. Se trata del grado máximo de sanción previsto en el artículo que regula las agresiones. Owono no volvería a jugar hasta el 7 de febrero de 2027, contra la Real Sociedad 'B'.

Según el Comité de Disciplina, "el acta describe una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva, cuando el balón estaba en disputa. A la vista de esas circunstancias el Comité ha considerado que los hechos se incardinan en el artículo 102 del Código Disciplinario".

Seguidamente informan: "Asimismo, las consecuencias posteriores a la acción, que también vienen reflejadas en el acta y son públicas y notorias, han sido valoradas para agravar la sanción hasta el grado máximo permitido por la norma. En ningún caso el Comité puede superar el umbral previsto expresamente en el artículo que aplica". Se podrá recurrir esta sanción ante el Comité de Apelación de la RFEF en el plazo de diez días hábiles.

La jugada que terminó en tragedia

La violenta entrada que protagonizó sobre el delantero del CD Tenerife provocó el posterior fallecimiento. El choque que obligó a trasladar al delantero al hospital se produjo en el tramo final del encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra. En la pugna por un balón dividido, Owono, el guardameta del equipo rival, golpeó con su rodilla sobre el futbolista del CD Tenerife y fue expulsado con tarjeta roja directa. Como consecuencia del golpe, De Miguel perdió el conocimiento y sufrió convulsiones sobre el césped.

El jugador fue atendido durante cinco minutos por los servicios sanitarios que se encontraban en el estadio, que intervinieron de inmediato y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Rápidamente fue evacuado en ambulancia hacia el hospital y se conoció que había permanecido en parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos durante su traslado.

La situación del futbolista del CD Tenerife, que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se agravó durante la madrugada y la situación médica empeoró neurológicamente. El conjunto tinerfeño comunicó su fallecimiento el día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se suspendieron los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina que debían disputarse ese martes 3 de noviembre. Ante la dolorosa pérdida, las instituciones y los clubes se volcaron en muestras de apoyo hacia la familia.

Asimismo, la RFEF, LaLiga y Liga F rindieron un homenaje al futbolista en la jornada que dio comienzo el 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre. Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, acordaron un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Por su parte, desde el club tinerfeño realizaron un homenaje en el estadio Heliodoro Rodríguez López el sábado 7 de noviembre. La afición blanquiazul, sus compañeros y numerosas personalidades del mundo del fútbol se han reunido para despedir al jugador, conocido como Demi, que llegó al club en julio de 2025. El acto se celebró después del funeral y de cinco días de luto decretados por la entidad.

En sus primeras declaraciones, Owono señaló que "me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado". Además, confesó que siente un dolor enorme por la pérdida de Jesús y que piensa "en él, en su familia y en todas las personas que lo querían".