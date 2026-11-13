La Federación Vasca vuelve a la carga: exige la oficialidad de su selección de fútbol amparándose en la pelota vasca

El separatismo deportivo vuelve a tensar la cuerda institucional en España. La Federación Vasca de Fútbol (FVF), encabezada por su presidente, Iker Goñi, ha registrado una petición formal ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para reclamar el reconocimiento internacional oficial de la denominada Euskal Selekzioa.

Para justificar esta nueva ofensiva, el organismo federativo vasco se agarra directamente al precedente sentado hace apenas unas semanas en el Mundial de Pelota Vasca celebrado en Argentina y Uruguay. En dicha cita, y tras el acuerdo político alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV, el combinado autonómico vasco compitió de forma oficial como selección independiente, llegando incluso a enfrentarse directamente contra España en la lucha por el medallero.

El peaje de la Ley del Deporte

La maniobra de la FVF se sustenta en el artículo 48.2 de la Ley del Deporte de 2022. Este precepto fue introducido como una de las contrapartidas políticas arrancadas por los nacionalistas vascos al Ejecutivo socialista y permite que las federaciones autonómicas participen en competiciones internacionales siempre que se trate de modalidades con "arraigo histórico y social" y cuenten con el visto bueno de la federación internacional correspondiente.

En su escrito al organismo que depende del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Federación Vasca solicita abrir una mesa de diálogo a cuatro bandas entre el propio CSD, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la UEFA y la FIFA para encajar su ingreso como miembro de pleno derecho, asegurando que aportará documentación histórica y social para demostrar la implantación del fútbol en el País Vasco, equiparándolo así a la pelota vasca o al surf.

A diferencia de lo ocurrido en el ámbito de la pelota, el fútbol presenta un muro reglamentario mucho más complejo. Tanto los estatutos de la FIFA como los de la UEFA exigen que las selecciones aspirantes representen a Estados independientes reconocidos por la comunidad internacional, una vía que ya frenó anteriores intentos de la Federación Vasca en los tribunales deportivos internacionales.

Sin embargo, la iniciativa llega perfectamente sincronizada con el calendario político y deportivo del nacionalismo. El anuncio coincide con la semana en la que el combinado autonómico disputará su tradicional partido amistoso en San Mamés frente a Venezuela, precedido de una sesión de entrenamiento en San Juan de Luz —Francia— para escenificar su reivindicación territorial.

Desde el ámbito político, tanto el PNV —cuyo presidente, Aitor Esteban, recibió recientemente a la cúpula de la FVF en Sabin Etxea— como EH Bildu han salido en tromba a aplaudir el paso adelante. Ambas formaciones han hecho un llamamiento a llenar las gradas de San Mamés este sábado para presionar al Gobierno central en su exigencia de romper la unidad de representación del deporte español.