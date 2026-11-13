Los enormes retos de Pochettino para salvar del abismo al Manchester United

"Si nadie ha podido arreglarlo, ¿por qué con Pochettino va a ser diferente?". Esta es la gran pregunta que los aficionados del Manchester United se hacen al ver pasar al enésimo entrenador que persigue la gloria de los años de Alex Ferguson. Se marchó Michael Carrick, triturado en seis meses, y ahora llega Mauricio Pochettino, otro entrenador disfrazado de salvador para una institución cuyos problemas van más allá del banquillo.

A la espera de la confirmación oficial, el técnico argentino, que deja a medio camino el proyecto de Estados Unidos, se va a encontrar a un Manchester United antepenúltimo, con un triunfo en diez partidos de Premier League y que en Liga de Campeones suma seis puntos de doce y tendrá que remar mucho para entrar en el top ocho. Es el peor arranque de temporada en cuarenta años.

En Premier sólo han ganado al Ipswich; en 'Champions', al Sabat y al Roma; y en la Copa de la Liga se fueron a la calle a las primeras de cambio desaprovechando un 2-0 en Old Trafford contra el Brighton & Hove Albion.

La situación deportiva del equipo es dramática y el vestuario, un auténtico polvorín. Dividido y con revueltas. Lisandro Martínez criticó a la directiva por la paupérrima inversión en verano, mientras que Bruno Fernandes, el capitán, mostró su descontento por las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico en la derrota por 4-1 frente al Como en la Liga de Campeones, una de las peores en Europa en la historia del club.

La gestión de puertas para dentro es un auténtico desastre. Carrick, siendo consciente de su despido desde el lunes por la noche, cuando se filtró en la prensa inglesa, tuvo que dirigir los entrenamientos del martes y el miércoles porque la confirmación no se pudo hacer oficial hasta el jueves, después de que el director deportivo, Jason Wilcox, y el consejero delegado, Omar Berrada, se reunieran en Mónaco con el dueño del club, Jim Ratcliffe.

"Asqueroso" es el calificativo que utilizó Gary Neville para ilustrar la gestión referente al despido de Carrick.

Esta serie de acciones ha hecho que el United pierda también parte de su estatus como club con buena imagen. Desde la llegada de INEOS, más de 400 trabajadores han perdido su empleo, además del recorte en condiciones laborales, al tiempo que jugadores fichados por la dirección deportiva no rinden cobrando millones y millones.

Es lógico, por lo tanto, que la afición haya dejado de culpar al banquillo y mirado hacia Berrada y Wilcox como los responsables de esto. Pasan los jugadores, pasan los entrenadores, pero los dirigentes son los mismos.

En el triunfo ante el Roma, los aficionados lanzaron pelotas de tenis al campo en protesta por la gestión de los Glazer, la familia que controla la mayor parte de la masa salarial del club desde hace más de dos décadas. En las gradas de Old Trafford, cada vez se ve más el amarillo y el verde del United FC, el club nacido contra la propiedad actual.

El estadio es otro punto importante en el futuro de este club. Old Trafford se cae a pedazos. Tiene goteras y ha dejado de ser un referente en Europa. No alberga una final de la 'Champions' desde 2003 y se ha quedado fuera de la Eurocopa de 2028.

¿Qué le queda a este club? Agarrarse a que Pochettino, quien fue subcampeón de la Premier League y de la Liga de Campeones con el Tottenham Hotspur y ganó títulos en Francia con el PSG, sea el salvador de una estructura oxidada y que necesita una regeneración mucho más profunda que un simple cambio en el banquillo o la venta de un centrocampista para comprar a otro.