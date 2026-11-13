"Todos sabíamos que no se sentía español"

Una nueva edición de El Primer Palo en esRadio, con Juanma Rodríguez al frente, arrancó con su habitual tono desenfadado debatiendo sobre el excesivo uso de anglicismos en la información deportiva frente al castellano. En el plano estrictamente competitivo, el programa repasó la victoria de la selección española de fútbol en la Liga de Naciones frente a la República Checa por 0-2, con tantos de Álex Baena y Marc Pubill, consolidando una racha histórica de partidos invicta. Asimismo, se analizaron los cruces de la Copa del Rey y la sorprendente derrota de Francia ante Italia por 1-3.

La actualidad judicial vinculada al fútbol centró buena parte de la tertulia al abordar las últimas novedades del caso que investiga los pagos del club azulgrana a José María Enríquez Negreira. Paul Tenorio detalló que Gerard López y Toni Alonso acuden a testificar ante el juzgado como las últimas diligencias de la fase testifical antes de que la instructora cierre el procedimiento. En la mesa de esRadio se cuestionó con ironía la supuesta utilidad que el extécnico del filial azulgrana atribuía a los informes arbitrales para medirse a equipos de categorías modestas, subrayando las contradicciones existentes en las versiones ofrecidas a lo largo del proceso.

El foco crítico de la noche se dirigió con severidad hacia las recientes manifestaciones del futbolista del Athletic Club de Bilbao, Oihan Sancet. El jugador causó indignación al declarar que suponía un auténtico orgullo acudir a la convocatoria de la selección de Euskadi y que soñaba con disputar algún día un Mundial representando al País Vasco, unas afirmaciones que contrastan directamente con lo manifestado cuando fue convocado por el combinado nacional español, momento en el que calificó aquella llamada como otro sueño cumplido.

La tertulia censuró la evidente doble moral y la falta de sinceridad exhibida por el centrocampista navarro. Sergio Fernández apuntó que "Es una decisión que toma porque sabe que no volverá con la absoluta". Paul hablaba de las similitudes que existe con Gerard Piqué, "todos sabíamos que no se sentía español y estuvo muchísimos años jugando con la selección". Mientras que María Trisac indicaba que "es algo que deberían regular, no se puede jugar con el sentimiento nacional".

Desde la perspectiva de los principios editoriales del grupo, se denunció el oportunismo de aquellos deportistas que utilizan a España y su combinado nacional exclusivamente como plataforma económica y de proyección profesional, sin sentir respeto ni lealtad hacia la camiseta que defienden. Los colaboradores recordaron precedentes de actitudes similares en figuras como Pep Guardiola, Gerard Piqué u Oleguer Presas. Juanma Rodríguez remarcó que vestir los colores del equipo nacional exige un compromiso inequívoco con los símbolos comunes y la unidad de España, señalando que quien no desee representar a la nación debería apartarse por convicción personal en lugar de someterse por puro interés particular.

En el ámbito del rendimiento deportivo, se ensalzó el momento dulce que atraviesa la España de Luis de la Fuente, apuntando al formidable relevo generacional sustentado en futbolistas jóvenes con gran proyección internacional. La mesa debatió sobre la figura de Mikel Merino, analizando su papel como revulsivo de lujo y su actitud ejemplar dentro del grupo pese a no contar con la condición de titular indiscutible en las alineaciones.

En el tramo internacional, se conectó con París para analizar la dura derrota de Francia frente a la selección italiana y el bajo rendimiento mostrado por varios de sus futbolistas habituales. La tertulia debatió acerca del momento físico y la posible presencia de Kylian Mbappé de cara al siguiente encuentro del combinado galo frente a Turquía.

Para concluir, el equipo analizó quién está siendo el futbolista más determinante en lo que va de campeonato en LaLiga. Se confrontaron las candidaturas y números de atacantes como Raphinha y Arda Güler, reconociendo el salto cualitativo de ambos, así como la trascendencia bajo palos de Thibaut Courtois. El programa cerró recogiendo las palabras de apoyo del entrenador del Andorra hacia su guardameta Jesús Owono tras los complicados momentos deportivos vividos recientemente.