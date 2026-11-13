Va a marcar una época: el golazo de falta de Güler que da la vuelta al mundo

La zurda de Arda Güler firma una obra de arte de falta directa en Esmirna, aunque Bélgica termina remontando el encuentro de la Liga de Naciones.

El centrocampista del Real Madrid abrió el marcador para Turquía en el minuto 20 con un disparo lejano que entró por la escuadra, pero los tantos de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere sellaron la derrota local por 1-2.

Una ejecución magistral que desató la locura en Esmirna

El estadio de Esmirna vivió anoche un momento destinado a perdurar en la memoria colectiva del fútbol internacional. Transcurría apenas el minuto 20 de la primera mitad cuando la selección de Turquía dispuso de un libre directo a más de 25 metros de la portería defendida por el guardameta belga Senne Lammens. El perfil, ligeramente escorado hacia el sector derecho del ataque otomano, invitaba a un especialista zurdo a buscar el disparo directo por encima de la barrera.

Arda Güler asumió la responsabilidad con la determinación que caracteriza su juego actual. Tras perfilar su carrera con calma, el joven talento de 21 años impactó el esférico con el interior de su pie izquierdo, imprimiendo una combinación letal de potencia y efecto. El balón superó el salto de la barrera belga, describió una parábola perfecta y descendió de forma repentina para golpear en la parte inferior del travesaño antes de alojarse en toda la escuadra.

La estirada de Lammens resultó completamente estéril ante la velocidad y precisión de un lanzamiento que se hizo viral a los pocos minutos. De inmediato, analistas y aficionados compararon la trayectoria imposible de la pelota con el célebre lanzamiento de falta de Lionel Messi frente al Liverpool en la Liga de Campeones de 2019. El estallido en las gradas de Esmirna celebró no solo el 1-0 momentáneo, sino la confirmación definitiva de una pierna izquierda privilegiada.

El debut de Sergen Yalçın y la reacción de los Diablos Rojos

El tanto de Güler coronó unos primeros veinte minutos brillantes del combinado turco, que estrenaba en el banquillo a Sergen Yalçın tras la destitución de Vincenzo Montella el mes pasado. Bajo las órdenes de su nuevo seleccionador, Turquía saltó al césped con una presión alta muy agresiva que asfixió la salida de balón de Bélgica y la encerró en su propio campo. Güler ejerció de director de orquesta absoluto, pidiendo la pelota de forma constante, filtrando pases verticales y ordenando los desmarques de sus compañeros en el último tercio.

Sin embargo, el ímpetu inicial del cuadro local se fue diluyendo ante la jerarquía individual del conjunto belga. Bélgica logró sacudirse la presión aprovechando los espacios al contragolpe, impulsada por el desequilibrio constante de Jérémy Doku por banda y la clarividencia asociativa de Kevin De Bruyne y Diego Moreira. Antes de alcanzar el descanso, los visitantes ya habían dado la vuelta al marcador con dos zarpazos de De Bruyne y Charles De Ketelaere, estableciendo un 1-2 que resultaría inamovible durante toda la segunda mitad.

El peso del liderazgo en una noche amarga

A pesar de la derrota, los registros individuales de Arda Güler reflejan la dimensión de su actuación en el encuentro. El atacante completó los 90 minutos sobre el terreno de juego como el futbolista con mayor participación de todo el partido, acumulando 86 intervenciones con el balón y un notable 90% de acierto en sus 48 pases intentados. Además de su golazo, disparó tres veces entre los tres palos, sufrió seis faltas por parte de una defensa incapaz de frenarlo en el uno contra uno y aportó sacrificio defensivo ganando sus duelos individuales.

Un estado de forma imparable rumbo a Madrid

Más allá del tropiezo colectivo con su selección, el libre directo anotado en Esmirna confirma el extraordinario momento de forma que atraviesa Güler en la temporada 2026-27. El futbolista se ha consolidado como una pieza estructural en los esquemas de José Mourinho en el Real Madrid, donde acumula tres goles y cuatro asistencias en doce jornadas de LaLiga, además de un tanto y dos pases de gol en la Liga de Campeones.

En sus últimas apariciones antes de concentrarse con su país, el jugador turco encadenó actuaciones decisivas frente a rivales de máxima exigencia, marcando y asistiendo ante el Valencia, repartiendo pases de gol frente a la Roma y el Racing de Santander, y viendo puerta contra el Sevilla y el RB Leipzig. Su gol de falta ante Bélgica añade un nuevo recurso letal a un repertorio técnico que lo sitúa entre los futbolistas más determinantes del panorama europeo actual. El Madrid, de nuevo en un movimiento de auténtico crack del descubridor de 'mirlos blancos' Juni Calafat, se frota las manos con el tremendo talento que tiene.

El brasileño, al que algunos daban como agotado como jefe del Departamento de Captación Internacional, sigue demostrando que tiene uno de los mejores ojos del mundo a la hora de detectar talento.