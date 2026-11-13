Cuántas ocasiones se habrá utilizado el ditirambo "el nuevo Maradona" en el mundo del fútbol. Pero pocas veces se habrá asemejado tanto, al menos en el sentido de apariencia, como en el que nos ocupa hoy. El bajo centro de gravedad, las piernas musculosas y potentes, el 10 a la espalda, la melena al viento, el balón pegado al pie, la manera de correr y regatear... Sí, Mokhtar Dahari era malayo. Y nunca salió de su país. Pero porque no quiso. Y es toda una leyenda del fútbol asiático.

Allahyarham Dato' Mokhtar Dahari nace el 13 de noviembre de 1953 en Setapak, estado de Selangor. Hoy conocido como Kuala Lumpur. A los 11 años, tras la mudanza de sus padres a Kampung Pandan en busca de mejores oportunidades, Dahari ingresa en el Instituto Victoria. Y es ahí donde se enamora del fútbol.

Son los ojeadores del Selangor, el equipo más importante del país, quienes se fijan en él. Recala en las categorías inferiores, y debuta con el primer equipo a los 18 años. Lo hace en un torneo amistoso contra otros equipos asiáticos, y el Selangor se proclama campeón gracias en buena parte a sus actuaciones. Será, desde aquel momento, el club de toda su vida.

Estará un total de 15 campañas. En las que consigue anotar 177 goles, y conquista 10 Copas de Malasia.

Pero serán dos partidos, amistosos ambos, en los que el nombre de Mokhtar Dahari sonará con más fuerza. El primero, disputado en 1975, en el que el Selangor se impone al Arsenal. 2 a 0 gana el equipo malayo, con los dos goles obra de Supermokh, como ya era conocido. Dos golazos.

Aquella brillante actuación provoca que sean varios los equipos ingleses que se interesan por su fichaje. También el Real Madrid, en un fútbol, y un sistema de contrataciones, muy diferente al que conocemos hoy día. Sin embargo, Dahari lo rechaza todo. No quiere moverse de casa. No quiere abandonar el Selangor, "el equipo por el que vivo y muero", declara.

Al año siguiente es elegido Mejor Delantero Asiático por la revista World Soccer. Y las comparaciones con Diego Armando Maradona, que paralelamente se está convirtiendo en un icono futbolístico mundial, son un recurrente. Un Maradona al que logrará enfrentarse, ante Boca Juniors, en un partido amistoso ya en 1982.

Pero no es ese el segundo partido memorable del que hablábamos. Ese lo disputa en 1978 con la selección de Malasia. Su debut con la absoluta había llegado en 1972, con sólo 18 años. En el 74, de hecho, lograría una más que meritoria medalla de bronce en los Juegos Asiáticos. Además, sumaría dos oros en Juegos del Sudeste Asiático en 1977 y 1979. Bajo su liderazgo, Malasia llegaría a imponerse a selecciones a priori mucho más potentes como Japón o Corea del Sur. En total disputaría 177 partidos con los Tigres Malayos, en los que anotaría 125 goles. Es, de hecho, durante décadas, el máximo goleador histórico en una selección, arrebatando tal honor a Ferenc Puskas, y viéndose superado en 2004 por el iraní Ali Daei.

Pero aquel partido del 78 es el que le encumbra. Es nada menos que ante Inglaterra. Una Inglaterra B, podríamos decir, ya que el equipo dirigido por Bobby Robson que se va de gira por Asia no cuenta con sus mayores estrellas. Pero Inglaterra al fin y al cabo. Y Malasia empata a uno. ¿El autor del gol? Sí, Mokhtar Dahari. Y con una jugada célebre en la que arranca desde el medio campo, se va de todos cuantos defensores le salen al paso, y supera a Joe Corrigan. Un gol de leyenda. Sir Bobby Robson declararía después del encuentro que era uno de los mejores tantos que había visto jamás, y que Supermokh podría jugar en cualquier club de Inglaterra.

Pero no lo hace. No se mueve nunca de casa. Hasta el momento de decir adiós al fútbol en 1986. Justo tras el partido en el que conquista su décima Copa de Malasia. Al concluir la ceremonia de campeones se dirige al presidente del club y le entrega su camiseta con el 10, anunciándole que ha llegado el momento de hacerse a un lado. Después de 15 temporadas. Después de jamás salir de Malasia.

Unos años más tarde, y tras una breve etapa como entrenador en la cantera del Selangor, le es detectado un grave problema en la garganta. No queda muy claro de qué se trata exactamente, pero sí que hay que actuar con urgencia. Padece una enfermedad degenerativa. Se traslada a Londres, en busca de una cura, pero esta no llega. Termina falleciendo el 11 de julio de 1991, a la edad de 47 años.

Desde entonces, sus restos descansan en el cementerio musulmán de Taman Keramat Permai, en Bukit Permai. Pero su leyenda, la del máximo goleador histórico del Selangor y de la selección de Malasia, la del futbolista elegido como el mejor de la historia del país, la del miembro del mejor 11 asiático del siglo, la del jugador que rechazó al Real Madrid y al fútbol británico, sigue viva. Mokhtar Dahari, el "Maradona" más "Maradona", es eterno.