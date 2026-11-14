Dolor y zozobra en el Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: "No sabemos si estamos preparados para competir"

Álvaro Cervera afronta el regreso del CD Tenerife a LaLiga Hypermotion con una incertidumbre que, por ahora, no puede despejar. El entrenador reconoció que no sabe si su equipo está preparado para competir este domingo ante el Ceuta. Será el primer partido de los blanquiazules después de la muerte del futbolista Jesús de Miguel, una pérdida que ha afectado profundamente al grupo.

En su primera comparecencia ante los medios desde el fallecimiento del jugador, Cervera pidió comprensión ante las preguntas y dejó claro que no dispone de todas las respuestas. "Siempre que me pongo delante de vosotros intento ser lo más claro posible con mis respuestas, pero entended que esta rueda de prensa es especial y que no tengo todas las respuestas", dijo el técnico.

La vuelta a la competición llega en un momento difícil para la plantilla. El fútbol puede ofrecer una rutina y una tarea compartida, pero el entrenador no quiso presentar el partido como una solución inmediata al dolor. Según explicó, el equipo desea recuperar cierta normalidad, aunque es consciente de que esa normalidad no llegará de un día para otro.

"No sabemos si estamos preparados"

"Hay días en los que estás más decaído y piensas en empezar la competición para que nos quite eso de estar pensando en lo mismo, pero a veces no sabemos si estamos preparados para competir. No lo sabes", señaló. Cervera describió así las dudas que atraviesan al equipo ante el encuentro del domingo: volver al campo puede ayudar a centrarse en una actividad común, pero nadie puede anticipar cómo responderá cada futbolista cuando comience el partido.

El entrenador explicó que el grupo está trabajando y que, durante los entrenamientos, percibe avances. La convivencia diaria permite a los jugadores estar juntos y acompañarse mientras intentan retomar poco a poco sus tareas habituales. Sin embargo, esa impresión no le permite saber cómo está cada integrante del equipo cuando se encuentra a solas, lejos del vestuario y de sus compañeros.

"Trabajamos bien y da la sensación de que vamos retomando la normalidad. Lo que no sabemos es cómo estamos cuando no estamos juntos, y eso suma y mucho", afirmó. A continuación, insistió en que el proceso está siendo lento y que no puede hablar por todos: "Estando juntos, vamos avanzando, pero es muy lento. Aunque estando a solas, no sé cómo lo lleva cada uno. Es duro y complicado".

Un proceso lento y distinto para cada jugador

Por eso, Cervera evitó asegurar que el Tenerife llegará al partido ante el Ceuta en condiciones emocionales de competir como lo haría en una semana ordinaria. La incógnita, según sus palabras, no está únicamente en el trabajo realizado en los entrenamientos, sino también en cómo se encontrará cada jugador cuando llegue el momento de jugar.

El técnico expresó el deseo de volver, si es posible, a una rutina, pero matizó que el equipo sabe que no recuperará pronto la normalidad anterior. La vuelta a la competición puede ayudar a los futbolistas a concentrarse en una tarea compartida, pero Cervera no aseguró que eso vaya a aliviar de inmediato lo ocurrido. Cada integrante de la plantilla puede vivir el duelo de manera diferente, sobre todo cuando deja de estar acompañado por el grupo.

Cervera se reserva su opinión sobre la sanción

La comparecencia también estuvo marcada por las preguntas sobre la sanción de doce partidos impuesta a Jesús Owono. Cervera rechazó valorar si el castigo le parece adecuado y sostuvo que el caso está condicionado por lo que establece la normativa. La agresión por la que fue sancionado Owono desencadenó finalmente la desgracia, pero el entrenador explicó que la ley no contempla lo sucedido de una manera que permita aplicar una respuesta distinta.

"Como en otras cosas de la vida, hay una ley que se tiene que cumplir, y en la ley no está previsto lo que ha pasado, así que se han ceñido a la ley y han impuesto el número de partidos que se les permite poner", manifestó. También aclaró que no quería añadir una valoración personal sobre la decisión: "Lo demás que yo pueda decir son opiniones que me tengo que reservar. La ley no les permite otra cosa y no podemos decir más".

De este modo, Cervera separó su respuesta sobre la sanción de las opiniones que, según dijo, prefiere guardarse. No discutió la aplicación de la norma ni ofreció una valoración sobre el número de encuentros impuesto a Owono. Se limitó a señalar que la ley marca el margen de actuación y que, en este caso, no recoge lo ocurrido tal como se produjo.

El Tenerife vuelve al campo sin certezas

El Tenerife afrontará ahora el encuentro ante el Ceuta en medio de ese proceso, con la plantilla intentando avanzar unida y sin certezas sobre cómo vivirá cada futbolista la vuelta a la competición. Cervera no quiso anticipar una reacción colectiva ni afirmar que el partido vaya a servir para dejar atrás lo sucedido.

Su mensaje fue prudente: el trabajo conjunto ayuda, pero el duelo sigue presente y cada jugador puede estar atravesándolo de una forma distinta. En esas circunstancias, el equipo volverá al campo este domingo, mientras su entrenador reconoce que todavía no sabe si está preparado para competir.