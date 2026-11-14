El homenaje definitivo de Portugal a Cristiano: cambia el diseño del '7' para hacerlo eterno

La Federación Portuguesa de Fútbol ha decidido modificar la apariencia del histórico número 7 que Cristiano Ronaldo lució durante más de dos décadas con la selección. El nuevo diseño se estrenará este sábado ante Dinamarca, en el encuentro de la Liga de las Naciones, y permitirá distinguir la camiseta que identificó al delantero de las que vestirán a partir de ahora los internacionales portugueses.

La medida pretende conservar el valor simbólico del dorsal que acompañó al máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. El número seguirá disponible para los jugadores convocados, pero tendrá una tipografía diferente y un trazo blanco en el centro, un detalle que lo distinguirá de la versión utilizada por el excapitán. La Federación reservará así el diseño antiguo como recuerdo de una trayectoria que considera irrepetible.

"Esta es otra forma de eternizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa", explicó la FPF en un comunicado publicado en su página web. El organismo recordó que hay "historias, recuerdos, logros y emociones" que permanecerán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

La institución cerró su mensaje con una declaración de reconocimiento al delantero: "A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para eternizar una historia que nunca será olvidada. ¡Gracias, Cristiano!".

Un dorsal que seguirá en uso, pero ya no será el mismo

La decisión no supone retirar oficialmente el número 7 de la selección portuguesa. De hecho, la normativa internacional impide que las federaciones prescindan definitivamente de dorsales en sus competiciones, por lo que la FPF ha optado por una fórmula simbólica: mantener el número, pero alterar su diseño para que ningún futbolista vuelva a vestir exactamente la misma versión que llevó Cristiano durante su etapa internacional.

Como decimos, el estreno del nuevo dorsal tendrá lugar en el partido de este sábado frente a Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones. La elección del número para el encuentro recae en Carlos Forbs, extremo de 22 años que milita en el Brujas y que ya había vestido el 7 en una convocatoria anterior en la que no participó Ronaldo.

El cambio abre una nueva etapa para un número que se convirtió en una de las señas de identidad del fútbol portugués. La camiseta con el 7 quedó asociada durante años a la figura de Cristiano, hasta el punto de que el propio apodo de CR7 trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en una marca reconocida en todo el mundo.

234 partidos y 146 goles con Portugal

El homenaje llega después de que el delantero anunciara su retirada de la selección el pasado 5 de noviembre. A sus 41 años, Cristiano pone fin a una trayectoria internacional de dimensiones históricas: disputó 234 encuentros y marcó 146 goles con Portugal, dos registros que le sitúan como el futbolista con más partidos y más tantos en la historia del combinado nacional.

Su recorrido con la selección se prolongó durante más de dos décadas e incluyó la participación en seis Mundiales y seis Eurocopas. El momento culminante llegó en Francia 2016, cuando Portugal conquistó la primera Eurocopa de su historia. Aunque Ronaldo tuvo que abandonar la final ante Francia por lesión, siguió el encuentro desde la banda y celebró con sus compañeros el triunfo que cambió la historia del fútbol portugués.

A aquel título se sumaron las conquistas de la Liga de las Naciones de 2019 y 2025, en las que el delantero también formó parte del equipo nacional. Su palmarés con Portugal y sus cifras individuales lo sitúan entre las grandes leyendas del fútbol internacional.

El final de una era para la selección portuguesa

La despedida de Cristiano supone un punto de inflexión para Portugal. Durante años, el equipo construyó buena parte de su identidad competitiva alrededor de un jugador que fue capitán, referente goleador y principal símbolo de varias generaciones de internacionales. Su marcha obliga ahora a la selección a afrontar el futuro sin el futbolista que ha marcado buena parte de su historia reciente.

La FPF ha querido que esa transición no implique borrar el vínculo entre el número 7 y su antiguo propietario. El nuevo diseño permitirá que otros jugadores sigan utilizando el dorsal, pero dejará reservado el modelo anterior como recuerdo de la etapa de Ronaldo.

De este modo, Portugal no retira el número, pero sí distingue para siempre la camiseta que convirtió a Cristiano en CR7. Un reconocimiento con el que la Federación pretende que el legado del delantero permanezca presente cada vez que la selección vuelva a saltar al campo con el histórico dorsal.