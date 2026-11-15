El Heliodoro vuelve a latir por Jesús de Miguel

El CD Tenerife ha vuelto a disputar un partido de LaLiga Hypermotion este domingo, seis días después del trágico suceso ocurrido en el estadio el pasado lunes 2 de noviembre. La decimocuarta jornada dejó en segundo plano el resultado deportivo para convertirse en una jornada de homenaje, respeto y emoción, compartida por el club, su afición y la AD Ceuta CF.

"𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨" El fútbol regresó al Heliodoro Rodríguez López con un emotivo aplauso de los jugadores del CD Tenerife y la AD Ceuta en memoria de Jesús de Miguel.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JQGhWNxLrF — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

El regreso al Heliodoro Rodríguez López tuvo un significado especial para el equipo blanquiazul. Era el primer encuentro oficial desde la muerte de Jesús de Miguel, quien falleció defendiendo los colores de la entidad. La jornada estuvo marcada por muestras de cariño que acompañarán al Tenerife durante toda la temporada y por gestos de solidaridad que también llegaron desde el conjunto visitante.

El 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 en Tenerife en honor a Jesús de Miguel.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/aOAlnez80L — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

Un homenaje desde la llegada

Antes de acceder a las instalaciones del Rodríguez López, la expedición del Ceuta se reunió junto a la puerta 9. Allí rindió homenaje a Jesús de Miguel con una ofrenda floral, un gesto de respeto que abrió una tarde cargada de simbolismo.

El tributo continuó sobre el césped. Los jugadores del Tenerife saltaron al terreno de juego con un ramo de flores, que después colocaron en el lugar del suceso. A continuación, las dos plantillas se reunieron en el centro del campo y guardaron un emotivo minuto de silencio. El estadio, habitualmente lleno de cánticos y movimiento, se detuvo para recordar al futbolista.

𝐄𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐮𝐯𝐨 en el minuto 9 para recordar a Jesús de Miguel.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wOvKHrG9MW — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

La memoria de De Miguel volvió a hacerse presente durante el partido. En el minuto 9, el encuentro se paró para que jugadores y aficionados aplaudieran juntos en su recuerdo. El número que llevó el delantero se convirtió así en el punto de encuentro de la grada y de quienes estaban sobre el terreno de juego.

La Popular, teñida de blanco y azul

La grada de animación del CD Tenerife preparó uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Al cumplirse el minuto 9, desplegó un tifo con el mensaje «JESÚS DE MIGUEL '9' ETERNO BLANQUIAZUL». El lema, acompañado por papeletas blancas y azules, cubrió la grada Popular y dejó una de las imágenes más destacadas de la tarde.

💙 Un gol con una 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐆𝐢𝐥 para Jesús de Miguel.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/QksRXnHgac — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

El homenaje reunió a la afición en torno a un recuerdo compartido. Desde las distintas zonas del estadio, los seguidores se sumaron al aplauso y a la pausa del partido. Por unos instantes, el Heliodoro volvió a ser escenario de fútbol, pero también un espacio para acompañar a quienes han tenido que afrontar una pérdida dolorosa.

El gesto del Ceuta, agradecido por el vestuario

El recuerdo del delantero estuvo presente también en una acción de juego. Jordi Escobar dedicó su gol a De Miguel, y todos los jugadores de campo del Ceuta se unieron a la celebración. Se reunieron frente a la grada tinerfeñista, levantaron los brazos en señal de perdón y luego apuntaron al cielo, en un gesto de condolencia y respeto.

La respuesta del conjunto visitante tuvo un valor especial en un momento en el que la celebración podía haber seguido otro camino. Los futbolistas del Ceuta eligieron compartir el homenaje con la afición local y con la plantilla blanquiazul. Después del encuentro, Enric Gallego agradeció el detalle en nombre de sus compañeros durante la rueda de prensa.

El gesto recordó que, más allá de la rivalidad deportiva, aquel partido tenía un componente humano que atravesaba a los dos equipos. El Ceuta se sumó al duelo del Tenerife desde su llegada al estadio y volvió a hacerlo sobre el césped, acompañando a la afición en el minuto 9 y en la dedicatoria de Escobar.

Una última imagen para el recuerdo

Al término del partido, las dos plantillas regresaron al círculo central. Allí colocaron la camiseta de Jesús de Miguel en el lugar donde se había depositado el ramo de flores, frente a la posición que ocupó durante el homenaje inicial. La afición tinerfeña se unió una vez más al recuerdo para cerrar una jornada especialmente difícil.

El encuentro supuso el primer paso del equipo en la nueva normalidad que deberá construir tras la pérdida de uno de los suyos. No fue una tarde sencilla ni una cita más en el calendario de Segunda División. Para el Tenerife, la decimocuarta jornada quedará asociada a la ausencia de Jesús de Miguel y a la manera en que el club, sus seguidores y el Ceuta compartieron el homenaje.

"Ha costado hacer la foto y sacar una sonrisa" 🗣️ 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐆𝐢𝐥, tras la victoria del @CDTOficial ante la AD Ceuta.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fJBcDW6h5f — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

Las flores, el minuto de silencio, el aplauso en el minuto 9, el tifo de la Popular y la camiseta sobre el césped formaron parte de una misma despedida. El Heliodoro volvió a albergar fútbol, pero durante toda la jornada el centro estuvo en el recuerdo del eterno blanquiazul.