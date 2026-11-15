España cede el primer puesto y pone fin a su impresionante racha

España perdió el liderato del grupo A3 de la Liga de Naciones, se quedó sin pleno de victorias y entrará en el sorteo del próximo viernes de los cuartos de final desde la segunda posición, tras su derrota por 2-3 contra Inglaterra en Madrid, con dos paradas finales de James Trafford.

Harry Kane, de penalti al borde del descanso; Ezri Konsa, con un cabezazo en el minuto 51; y Ben White, al culminar una acción colectiva en el 57, marcaron los goles ingleses, mientras que Mikel Oyarzabal anotó el 1-3 de España, al transformar una pena máxima en el 65, y Nico Williams apretó el marcador con el 2-3 en el 75, a pase de Lamine Yamal.