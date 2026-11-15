Gala de entrega de los premios Antena de Oro 2026, en imágenes
Juanma Rodríguez, director de El Primer Palo de esRadio, ha sido galardonado con una Antena de Oro 2026 en la categoría de Radio por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, en reconocimiento a su labor al frente del espacio deportivo de la cadena. La Federación ha celebrado la 53.ª edición de estos prestigiosos galardones en el Gran Casino de Aranjuez, en una gala que ha reunido a destacados profesionales de la radio y la televisión española.
1 / 5
Juanma Rodríguez junto a Daniel Blanco y María Trisac, compañeros en El Primer Palo de EsRadio.
2 / 5
Ganadores en la gala de los premios Antena de Oro 2026 celebrado en el Gran Casino de Aranjuez.
3 / 5
Juanma Rodríguez celebra la victoria en la Antena de Oro 2026.
4 / 5
Juanma Rodríguez en el photocall posando orgulloso con la Antena de Oro.
5 / 5
El ganador de la Antena de Oro en la categoría de Radio de los premios, Juanma Rodríguez, posando con el trofeo.