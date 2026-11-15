Juanma Rodríguez recoge la Antena de Oro de radio

El periodista deportivo Juanma Rodríguez ha sido uno de los grandes protagonistas de la 53ª edición de los Premios Antenas de Oro, celebrada este sábado en el Gran Casino de Aranjuez. El director y presentador de El Primer Palo, de esRadio, ha sido distinguido por su labor al frente de un espacio que combina información deportiva, análisis y opinión, y que ha hecho de la personalidad de su conductor una de sus principales señas de identidad.

El Gran Casino de Aranjuez ha sido el escenario elegido para reunir a algunas de las voces y rostros más destacados de la comunicación española. Una cita organizada por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España que, en su 53ª edición, ha vuelto a poner en valor el talento, la trayectoria y la dedicación de quienes acompañan cada día a millones de oyentes y espectadores.

Rodríguez ha construido su trayectoria sobre una manera muy reconocible de contar el deporte. Lejos de la indiferencia, su estilo apuesta por el debate, la opinión y la implicación emocional. Su particular visión del fútbol, especialmente de la actualidad del Real Madrid, le ha convertido en una voz singular dentro del periodismo deportivo español, capaz de despertar adhesiones entusiastas y encendidos debates.

Pero detrás de esa personalidad radiofónica hay también una extensa trayectoria profesional, muchas horas de preparación y una relación constante con una audiencia que encuentra en El Primer Palo algo más que resultados, fichajes o clasificaciones. Encuentra una forma de vivir y discutir el deporte.

La ceremonia, presentada por la periodista Ana Belén Roy, ha reunido a profesionales de distintas cadenas y sensibilidades. Junto a Rodríguez, han sido reconocidos en la categoría de radio Carles Francino, Jaime Cantizano, Pilar Cisneros e Isabel Gemio. En televisión, los galardones han distinguido, entre otros, a Jordi Hurtado, Sandra Golpe, Carlos Sobera, José Yélamo y al programa Horizonte, de Iker Jiménez y Carmen Porter.

Un premio más para Libertad Digital y esRadio

No es la primera vez que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión premia a esta casa. El galardón a Juanma Rodríguez se suma a la Antena de Oro otorgada a Federico Jiménez Losantos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Isabel González, Andrés Arconada, Ayanta Barilli, Juan Pablo Polvorinos y Rosana Laviada, además de a Libertad Digital como periódico.