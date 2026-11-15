La delantera gamberra: Murillo, Pinto, Losco, Jones y Del Sol

Esta historia es deliciosamente camp, como se decía en mis mocedades. O vintage, cual se define más recientemente. El caso es que, cuando las delanteras las formaban teóricamente cinco futbolistas —ahora lo más ofensivo es el tridente, tres puntas, claro, del ya veterano 4-3-3—, la chavalería, o vaya usted a saber quien, en un rasgo de pícaro ingenio popular, columbró una vanguardia imposible, compuesta por cinco jugadores del momento: Murillo, Pinto, Losco, Jones, Del Sol (debía recitarse de corrido, y con acentuación aguda en el teórico interior derecho). Y es que en aquella ingenua Edad de la Inocencia, en la que la informática y los móviles eran cosa de ciencia-ficción, la gente menuda se divertía con cualquier cosa, echándole grandes dosis de imaginación.

Los cinco futbolistas aparecían en los cromos de la época, segunda mitad de los años 1950, pero ni militaban en el mismo equipo, ni ocupaban necesariamente esas mismas demarcaciones, porque en concreto dos de ellos eran defensas. Formaban parte de un once deliciosamente picarón, que completaban como guardameta Tere —jugador de la Real Sociedad, pero con acento agudo—, el trío defensivo Ponte (Deportivo de la Coruña, entre otros), Braga (Celta, Español, etc) y Verde (Atlético de Madrid, básicamente), y la linea medular Bueno-Manolín (Real Madrid y Athletic de Bilbao, respectivamente), y todos ellos, repito, eran nombres reales, militantes de la Primera División. Pero centrémonos en aquel demoledor ataque…

Joaquín Murillo

Alto y desgalichado, Joaquín Murillo Pascual, de madre madrileña y padre aragonés, nació en Barcelona el 27 de febrero de 1932. Del Europa graciense pasó al amateur del Barça y luego a la España Industrial, una especie de filial oficioso de los azulgranas, donde aquel delantero en punta no tenía sitio por culpa de la presencia de César, Kubala y Moreno. Así que fue a buscarse la vida a orillas del Pisuerga, donde explotó a base de goles a partir de 1954 en las filas del Real Valladolid. Buen cabeceador y ambidiestro, el Zaragoza acabo llevándoselo en 1957, y en La Romareda alcanzaría sus mejores registros.

Apodado El Pulpo y también El Patas, a causa de su desgarbada anatomía —precedente de los posteriores Roberto Martínez, Rubén Cano o Julio Salinas—, fue el principal goleador zaragocista antes de que cuajasen Los Magníficos, logrando 113 tantos en 178 partidos oficiales, que le convierten aun en el máximo realizador de los maños en Liga. Desplazado por Marcelino, pondría fin a su carrera donde esta había comenzado, en el Europa. Afincado en la ciudad del Ebro, mantuvo negocios de hostelería, falleciendo el 20 de enero de 2009

José Pinto

Un caso curioso el de José Pinto Rosas (Antequera, Málaga, 11 de noviembre de 1929-Barcelona, 30 de noviembre de 2024), pues casi tenía ya 27 tacos cuando debutó por fin en Primera División, en la única temporada del Condal, antigua España Industrial, en la élite, el curso 56-57. Lateral de ambos lados y a veces incluso central, se había forjado en el equipo de su Antequera natal, Gerona y Logroñés. En 1959, ya casi treintañero, Helenio Herrera lo incorpora a la primera plantilla del Barça, y aunque jugará poco debido a la fuerte competencia de los Olivella, Gracia o Foncho, sí podrá ganar títulos (Liga y Copa de Ferias).

En 1961 pasa al Real Valladolid junto con los condalistas Manolo Sanchis y Andrés Molina —más una suma de dinero—, en el marco del fichaje del jovencísimo ariete navarro Zaldúa por el club catalán. En Zorrilla, ya muy veterano, formará parte del equipo-revelación de la temporada 62-63, cuartos, por delante de Barça, Valencia, Zaragoza o Athletic. Acabaría su dilatada carrera en el Gerona. Fue entrenador de numerosos clubes catalanes (Manresa, Palamós, Guixols, Olot, Figueras, el propio Gerona…), pero tuvo que dejar los banquillos por culpa un infarto, aunque luego llegaría hasta los 95, falleciendo en la Ciudad Condal en 2024.

Alfonso Losco

También tuvo trayectoria blanquivioleta Alfonso Losco Contreras (Madrid 13 de noviembre de 1925-Valladolid 22 de febrero de 1994). Antes de llegar al viejo Zorrilla en 1952 había pasado sucesivamente por Ávila, Fábrica Nacional de Palencia y Hércules de Alicante. Era un lateral izquierdo correoso, paradigma del esforzado jugador de club, y permaneció a la vera del Pisuerga durante cinco temporadas, incorporándose luego al Levante, y finalmente a la Cultural Leonesa, donde colgaría las botas en 1960, con casi 35 años.

Y pese a jugar en la defensa, tenía también un buen trato de balón para la época, por lo cual durante varias campañas fue el encargado de lanzar los penaltis que se señalaban a favor del conjunto de Pucela, donde fallecería siendo todavía joven, antes de cumplir los setenta.

Miguel Jones

Miguel Jones Castillo (Santa Isabel, Guinea Española, 27 de octubre de 1938-Bilbao, Vizcaya, 8 de abril de 2020) pertenecía a una acaudalada familia -algo nada habitual entonces en el mundo del fútbol, salvo muy raras excepciones-, que se había trasladado a Bilbao. El chaval era un auténtico atleta (un primo suyo llegó a ser recordman nacional de los 100 metros lisos), y poseía largas piernas y una gran velocidad, virtudes que explotaba en los campos de fútbol. Destacó en el Baracaldo, y también en un gran Indauchu, con compañeros como el guardameta Cobo, los zagueros Azcueta y Eusebio Ríos, el medio Isasi y el delantero Chus Pereda.

Pero el Athletic lo desaprovechó, no porque fuera negro, sino porque no había nacido en el País Vasco, aunque viviese y jugase en Vizcaya, pero su homónimo madrileño, el Atleti, sí que confió en él, sacando partido de las cualidades de un velocísimo comodín que se alineaba preferentemente en la delantera y conseguía bastantes goles, hasta 54 en 139 partidos de rojiblanco, llegando a estar preseleccionado para el combinado nacional en un par de ocasiones. Como colchonero lo ganó todo (Liga en 1965-66, Copa del Generalísimo en 1960, 1961 y 1965, y Recopa en 1961-62), pero las lesiones fueron su Talón de Aquiles y terminó retirándose con sólo 30 años, tras una última temporada en Osasuna. Luego fue directivo del Indauchu, falleciendo, probablemente víctima del covid, en abril de 2020.

Luis del Sol

A Luis Del Sol Cascajares le nacieron en Soria (Arcos de Jalón, 6 de abril de 1935), pero era hijo de ferroviario y se crió en Sevilla. Delantero y centrocampista, apodado Siete pulmones por su incansable capacidad de trabajo, se unió al Betis en edad juvenil, y formó parte del primer equipo verdiblanco durante siete temporadas, hasta que en 1960 fichó por el Real Madrid, donde actuó como interior derecha coleccionando éxitos: campeón de la Copa de Europa y de la Intercontinental en 1960, de Liga los cursos 60-61 y 61-62, y de Copa del Generalísimo en 1962. Ese año se marcharía a la Juventus a cambio de una verdadera morterada.

Dieciséis veces internacional con la Selección Absoluta —y unas cuantas mas con la B— tomaría parte en los Campeonatos del Mundo de 1962 y 1966, así como en la Eurocopa de 1964. En 1970 dejó a la Vecchia Signora para irse a la Roma, y dos años más tarde volvió a su Betis, para echar el cierre al final de dicha temporada, con con la tristeza del descenso de los del Villamarín, donde luego seria secretario técnico y entrenador, falleciendo en la capital hispalense el 20 de junio de 2021. Hoy la ciudad deportiva bética lleva su nombre, con absoluta justicia.