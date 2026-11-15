Las cuentas de España ante Inglaterra para pasar a cuartos como primera de grupo

Las selecciones de España e Inglaterra se enfrentan esta noche en el Riyadh Air Metropolitano en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El partido arranca a las 20:45 (hora peninsular española) y podrá verse en directo y en abierto en La 1 de TVE y a través de RTVE Play, además de poder seguirse en directo en los comentarios online de Libertad Digital.

El choque enfrenta a las dos selecciones que se disputan la primera posición del grupo A3. España llega líder con 15 puntos, tras haber ganado sus cinco partidos, mientras que Inglaterra ocupa la segunda plaza con 12. Ambas tienen asegurado el pase a los cuartos de final; lo que está en juego en Madrid es el orden en el que terminarán la liguilla y, con ello, la posición que ocuparán en el sorteo de la siguiente ronda.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro se disputa este domingo 15 de noviembre en el Metropolitano, en Madrid. El inicio está fijado para las 20:45 horas en la España peninsular. La 1 ofrecerá la señal en abierto y RTVE Play permitirá seguirlo por internet, tanto en su web como en la aplicación. La emisión estará disponible para el público en España a través de los canales y plataformas de RTVE.

La cita pone el cierre a una fase de grupos en la que España ha mantenido un pleno de victorias. Su último triunfo llegó el jueves en Praga, donde se impuso por 0-2 a la República Checa con goles de Álex Baena, de penalti, y Marc Pubill en el tiempo añadido. Inglaterra, por su parte, llega tras vencer a Croacia y necesita ganar en Madrid para aspirar a arrebatarle el liderato a la selección española.

Qué necesita España para acabar primera

Las cuentas de España son claras: un empate o una victoria le aseguran la primera plaza. Con un punto, la selección alcanzaría los 16 y mantendría a Inglaterra a una distancia que ya no podría recortar en esta última jornada. Si gana, cerrará el grupo con pleno de seis victorias y 18 puntos.

España también podría conservar el liderato si pierde por un solo gol, según las cuentas de la clasificación y el resultado de la primera vuelta, aunque una derrota por dos tantos o más daría a Inglaterra opciones de superarla en el desempate. Por eso, el objetivo más directo para el equipo de Luis de la Fuente será evitar la derrota y no depender de cálculos posteriores.

En el partido de ida, disputado en Wembley el pasado 26 de septiembre, España se impuso por 2-3. Ese resultado explica por qué la selección llega con ventaja en la clasificación y con margen para afrontar el duelo, aunque el liderato todavía no está cerrado. Inglaterra necesita una victoria amplia para tener opciones de terminar por delante; ganar por la mínima no bastaría para superar a España en la diferencia de goles de los enfrentamientos entre ambas.

Un puesto que puede marcar el sorteo

Terminar primera no cambia la clasificación para cuartos, ya conseguida por ambas selecciones, pero sí puede influir en el camino posterior. Las primeras de grupo se medirán en el sorteo a equipos que hayan acabado segundos en otras liguillas, mientras que las segundas tendrán un rival de mayor rango en el cruce.

España buscará sellar el liderato ante su afición y cerrar la fase con un balance perfecto. Inglaterra tratará de convertir el partido en una oportunidad para darle la vuelta a la clasificación. Todo se decidirá esta noche en un estadio Riyadh Air Metropolitano que a buen seguro estará a reventar para apoyar a los actuales campeones del mundo.